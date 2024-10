Zidane Yáñez rápidamente se está metiendo en el imaginario colectivo de los hinchas. Con 16 años en el cuerpo, el atacante ya lleva dos goles en el Sudamericano Sub15 con la selección chilena, haciendo honor a su curioso nombre inspirado en uno de los mejores jugadores de la historia.

Claudio Yáñez, su padre, es el gran responsable de que su retoño haya recibido como nombre de pila el mismo que el de la estrella francesa que deslumbró en el mundo del fútbol en la década de los 90 y los 2000.

En conversación con LUN, Yáñez padre afirmó que “es mi jugador favorito y siempre he sido un enamorado del fútbol creativo, bonito. Siempre fui fanático de Zidane. Entonces un día le dije a mi señora, así como leseo, Zinedine. Y me preguntó si estaba loco. Ella me sugirió Zidane. Y ahí le respondí: ya, ya, ya. Y le pusimos Zidane”.

“Estaba como Zinedine, porque el nombre de Zidane es Zinedine Zidane. Claro. Y me dice, no, no me gusta; mejor Zidane Yánez. Y desde el día que nació le puse la camiseta de Real Madrid que dice Zidane”, agregó el padre del crack chileno.

En ese sentido, Claudio afirmó que “él también es madridista, le gusta Real Madrid, siempre ha seguido al equipo. Obviamente, conoce toda la historia de los Galácticos, de Zidane en Juventus, de todo. Siempre le muestro imágenes de Zidane, de la elegancia que tenía para jugar, lo conoce muy bien”.

“Es un sueño que Zidane esté jugando por Chile. Yo cuando chico veía los partidos de la Selección con mi viejo y ahora es un sueño ver a Zidane acá. Y sobre todo para la comunidad chilena que está en Estados Unidos. Es como que ellos están viviendo lo mismo, están viviendo a través de mi hijo esta oportunidad. Todo es súper lindo y emocionante”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Zidane Yáñez por la Roja Sub15?

El próximo duelo de Chile en el Sudamericano Sub15 será ante Perú hoy martes 8 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.