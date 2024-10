¿Quién es Zidane Yáñez? El crack de Chile que la está rompiendo en el Sudamericano Sub 15

En un presente negativo de Chile a nivel de selecciones, un joven crack asomó en el Sudamericano Sub 15 y ya ilusiona con su futuro. Se trata de Zidane Yáñez, que con el solo nombre ya intimida.

La Roja juvenil se encuentra disputando el torneo juvenil en Bolivia, donde los dirigidos por Ariel Leporati han comenzado de gran manera al ganar en sus primeros dos partidos. Con los triunfos sobre Colombia y la selección local, están en la cima del grupo A.

¿Quién es Zidane Yáñez, la figura de Chile Sub 15?

Ya por el solo nombre, Zidane Yáñez llama la atención de propios y extraños. Claro, llevar como identificación la de uno de los jugadores más grandes de la historia no es para cualquiera, por lo que tiene que exhibir nivel en cada duelo.

El “10” ha demostrado que el nombre no le queda para nada grande y en el último partido de Chile ante Bolivia, anotó en dos ocasiones en el triunfo por 3-0. Por esta razón, la ilusión en que se pueda convertir en uno de los jugadores que en el futuro representen a La Roja adulta es muy grande.

El joven jugador nació en el año 2008 en Estados Unidos, hijo de padre chileno y madre puertorriqueña. Si bien ahora está jugando por La Roja, también lo ha hecho por la selección de las barras y las estrellas a nivel juvenil. Una vez que debute a modo adulto por uno de los dos países, ya no podrá cambiar.

Zidane Yáñez es una de las promesas de Chile. Imagen: Instagram.

Zidane Yáñez juega en el New York City de la MLS, club que es propiedad del Manchester City y que es uno de los equipos más importantes del fútbol de Estados Unidos. El chileno es una de las grandes promesas de la institución de la Gran Manzana e incluso ya firmó contrato profesional.

El Zizou chileno intentará seguir con los triunfos con La Roja Sub 15. En Juan Pinto Durán no lo quieren soltar y harán todo para que finalmente decida jugar por Chile a nivel adulto y no por Estados Unidos. Tiene gran futuro.