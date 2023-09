La selección chilena enfrenta su segundo desafío en las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras caer estrepitosamente ante Uruguay, la Roja de Eduardo Berizzo busca sumar sus primeros tres puntos ante Colombia, selección que visitará el Monumental este martes 12 de septiembre.

En la previa, Waldo Ponce habló con TNT Sports sobre el presente de nuestra selección. El exzaguero comentó que aún vive con intensidad los partidos de la Roja e identificó qué le falta al combinado nacional: pasión. “Yo veo los partidos solo, porque me pico”, confesó.

“Los que tuvimos la posibilidad de estar en la cancha y jugar en la selección nos damos cuenta de cosas que la gente de repente ve normal. Cuesta sacarse la camiseta de futbolista, confío en la buena fe que no entran a perder, a jugar mal, menos con tu país”, continuó.

“Pero siento, y no solamente en la selección, que en el fútbol actual el futbolista es un poco frío como profesional. Lo veo también en nuestra competencia. Falta eso de picarse, de enojarse, de que si no salen las cosas pongo otras cosas. Eso no pasa solamente a nivel selección, es lo que extraño del fútbol actual”, sumó.

¿Cuándo juega Chile contra Colombia?

Tras perder en el debut contra Uruguay, la Roja jugará el martes 12 de septiembre ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se juega en el Monumental desde las 21:30 horas.

¿Cuál será la formación de Chile ante Colombia?

Chile planea formar ante Colombia con Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Diego Valdés, Alexis Sánchez y Ben Brereton.