Acalorada discusión de Coke Hevia y Villanueva por Berizzo: "No es que sea burro como me acabas de insultar"

La selección chilena empató como local ante Colombia por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. La Roja mostró algo más de lo que se había visto hasta ahora, pero al equipo dirigido por Eduardo Berizzo tampoco le alcanzó para sumar tres puntos.

En el programa Pauta de Juego, de Radio Pauta, Coke Hevia se mostró totalmente contrario a las decisiones del Toto y cargó contra el DT. Esto generó una sabrosa y acalorada discusión con José Luis Villanueva.

“Por qué quieres ver un fútbol que no existe, no lo tienes en Chile. No tienes un futbolista desequilibrante, a menos que quieras poner a Jordhy Thompson”, sostuvo Villanueva ante los reclamos de Hevia.

Coke respondió que “cualquiera con velocidad, porque entonces no nos presentemos si no tenemos nada. ¡Cómo vas a ser tan burro! Puso un enganche abierto. Un enganche que no desborda y no marca, y no hizo un mal partido, pero cómo va a jugar Diego Valdés abierto. Berizzo es un desastre”.

El ex delantero de la Católica replicó: “Coke, no se juega como tú quieres jugar. No quiere jugar por banda, no quiere usarla. Cómo no vas a entender eso. Y no es que yo sea burro como me acabas de insultar, porque la selección te pone medio loco”.

“Entonces si no quiere usar una banda y sólo la otra, es un técnico deficiente”, continuó Hevia mientras Villanueva explicó que “hay entrenadores que no ocupan tanto las bandas y juegan por el medio”.

“Técnico amarrete” y arriesgar a Vidal

Continuando el debate, Coke Hevia no dio su mano a torcer y manifestó que “Berizzo se preocupa de no perder, es un técnico amarrete”, encontrando otra réplica de Villanueva. Quiero se bien claro, yo sé que te sulfuras y eso lleva a la gente a pensar cosas, pero creo que Chile va a rasguñar cada punto que obtenga y no le va a sobrar nada, eso va a significar que los jugadores buenos que tiene y que siguen siendo respetados por los rivales, va a ser fundamental que no estén lesionados”, declaró el otrora futbolista.

Coke Hevia sentenció que “y Vidal ya está fuera los próximos partidos. Yo no discuto la capacidad de los jugadores, discuto la capacidad del técnico para poder sacarlos”.

¿Cuáles son los próximos rivales de la selección chilena?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por eliminatorias en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.

¿Qué le pasó a Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una “lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular” en el partido de Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, dolencia que lo obligó a operarse inmediatamente.