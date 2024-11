La Roja ya tiene juez definido para su visita clave a la Bicolor y será uno que ya dirigió el Clásico del Pacífico en Copa América. El ex silbante no escondió su preocupación.

La selección chilena comienza sus trabajos pensando en un duelo que puede marcar un antes y un después en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja choca con Perú en el inicio de la fecha FIFA de noviembre, buscando cortar su mala racha y así recuperar terreno rumbo al Mundial de 2026.

El Equipo de Todos llega como colista y con Ricardo Gareca jugándose el puesto a un partido para el que ya tiene árbitro confirmado. Sin embargo, su designación no cae nada de bien, especialmente por su historial de polémicas.

Wilton Sampaio se repetirá el plato y volverá a dirigir el Clásico del Pacífico, tal como lo hizo en la última Copa América con un desempeño muy pobre. De hecho, uno de los jueces más reconocidos del continente se mostró en contra de su designación y le dejó un preocupante aviso a nuestro país.

Javier Castrilli saca toda la artillería contra el árbitro para el duelo de Chile y Perú

La designación de Wilton Sampaio para el partido entre Chile y Perú ha generado mucha preocupación. Su rendimiento en el choque por la Copa América dejó mucho que desear y Javier Castrilli encendió las alarmas para la Roja.

Wilton Sampaio será el hombre a cargo del partido de Chile y Perú, lo que dejó en alerta a Javier Castrilli. Foto: Photosport.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el recordado Juez de Hierro se refirió al momento del arbitraje sudamericano. “En las asociaciones nacionales se replica un poco el modelo de Conmebol, dictatorial de que no importa lo que piensen. En eso tienen que ver los que representan y los presidentes de los clubes, los que levantan la mano. Los ‘Sacanucas’, como los de la AFA que están haciendo un desastre”.

“Tienen que ver los que representan los verdaderos derechos, ser atendidos los reclamos. Cuando no lo son, son ellos responsables. No podemos permitir que los dirigentes quieran permanecer por el dinero de un cargo”, añadió.

Pero fue tras ello que comenzó con sus dardos a los actuales árbitros que elige Conmebol para los torneos en esta parte del mundo. “Tienen que hacerse cargo y el arbitraje sudamericano en estos momentos está escribiendo una de sus peores hojas“.

Javier Castrilli no se quedó ahí y se fue encima de Wilton Sampaio. “Nunca fue de mi simpatía y no lo habrá de ser. Hay muchos árbitros que no son confiables, porque hay sobrados motivos por su experiencia, uno los googlea y salen los desastres que hicieron“.

De hecho, señaló que la Conmebol lo escogió a él y a otros por un tema de ayudas. “Esos árbitros que permanecen o transcurren, por alguna conveniencia, se repiten en designaciones“.

Finalmente, hizo un llamado a la Roja a estar atenta para que Pablo Milad se haga notar si la vuelven a perjudicar. “Si mañana Chile se siente perjudicado, tenemos que mirar para arriba y ver a los que nos representan. Esto ocurre en Argentina y en Sudamérica no podemos esperar otra cosa”, sentenció.

¿Crees que la Conmebol está perjudicando a Chile? ¿Crees que la Conmebol está perjudicando a Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juegan Chile y Perú?

Chile buscará salir del último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas de visita y en un clásico. La Roja chocará con Perú el próximo viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Así marchan la tabla de posiciones para Chile y Perú: