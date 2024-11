El entrenador de la Selección de Perú, Jorge Fossati, mostró su descontento por la suspensión del defensa Carlos Zambrano para el próximo partido de eliminatorias ante Chile, que se jugará el 15 de noviembre en Lima.

Al central lo denunciaron ante la FIFA comisarios del partido en que la selección incaica enfrentó a Brasil, a raíz de supuestos insultos cometidos por parte del histórico zaguera de la Bicolor.

El entrenador charrúa huele algo raro en este asunto e incluso insinúa que hay un ánimo de perjudicar a Perú, lo que beneficia a Chile para ese juego crucial entre los dos colistas del proceso eliminatorio.

La rabia de Perú por la suspensión de Zambrano

“No recuerdo una denuncia de este tipo”, manifestó muy molesto Fossati dando a entender que hay algo extraño por la suspensión de Zambrano. De hecho el lateral Marcos López, quien no fue citado, también fue suspendido. “Raro” e “insólito” agregó.

Fossati está muy enojado por la suspensión de Carlos Zambrano

El estratega además dijo que “cuando uno que tiene unos cuántos partidos de confederación encima, ha visto todo tipo de cosas que pasan afuera de la cancha, en zona de vestuario”, pero jamás vio esta suspensión.

“Esto sucede por una denuncia de uno de los oficiales, no sé cómo se llaman, creo que oficiales es la palabra que usan, o comisarios o no sé cuánto, de los cientos que usan en cada partido, no estoy exagerando. No sé cuántos había en Brasil”, agregó Fossati.

La poca defensa a Perú de la prensa

Fossati mantenía su indignación, a tal punto que culpó a la prensa del país del Rímac por la suspensión de Carlos Zambrano.

“Creo que tendríamos que revisar entre todos, incluyéndolos a ustedes (los periodistas), si estamos defendiendo a Perú públicamente como lo tendríamos que defender”, agregó.

Luego dijo que “o si estas cosas pasan, porque en Perú no se queja nadie públicamente. Pongan cualquier otro caso mediático ¿Qué pesa más, la decisión de un juez o la condena que se hace por otros medios? La condena social, o lo que se expresa socialmente, tiene más fuerza a veces que lo que pueda hacer un abogado”, sostuvo.