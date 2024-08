Valdivia pide que Gareca recuerde ex dirigido en Perú para darle la 10 a Palacios: “Son de características parecidas”

Carlos Palacios está gozando de un gran presente con la camiseta de Colo Colo, llegando a ser nominado incluso por Ricardo Gareca. La Joya volverá a la selección chilena y son varios los entusiasmados en que pueda llevar ese buen momento al equipo de todos.

Uno de ellos es Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio opinó sobre la opción de ver a Palacios como una suerte de volante creativo ante Argentina y Bolivia.

El Mago afirmó que “estamos todos de acuerdo en que condiciones tiene, que en su plenitud tiene características de habilitar y encarar. Ese es el Palacios que Gareca piensa puede sacarle rendimiento en la selección”.

“Puede ser ese jugador que marque la diferencia en la selección. Esperaríamos que dure más en el partido, pero a veces es imposible porque el partido te presenta otras dificultades y tienes que cambiar la forma de jugar”, agregó.

En ese sentido, el formado en Colo Colo detalló en que “Palacios interpreta que bajando puede participar más en el juego y tener más la pelota. Estoy de acuerdo. Tiene que mejorar, como todos, pero hoy, como está la selección, sin duda que puede ser”.

Para cerrar, Valdivia avisó que Palacios podría replicar el trabajo de un ex dirigido por Gareca en la selección de Perú. “(Christian) Cuevas era un jugador que no tenía tanto ese ida y vuelta. No estaba los 90 minutos. Son de características parecidas, Palacios es más gambeteador y veloz, pero son jugadores que pueden hacer dudar a Gareca por sus características”, concluyó el Mago.

¿Cuándo juega la selección chilena vs Argentina y Bolivia por las Eliminatorias?

Jueves 5 de septiembre

20:00 horas: Argentina vs Chile – estadio por confirmar (probablemente sea el Monumental de River, en Buenos Aires).

Martes 10 de septiembre

18:00 horas: Chile vs Bolivia – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

