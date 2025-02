Sudamericano Sub 20

Con la obligación de sumar su primer triunfo en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, la Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova enfrentará a Uruguay, con nuevas modificaciones en su formación titular.

Ya no es novedad en La Roja que hayan cambios en la alineación, de hecho el entrenador no repitió una vez su oncena a lo largo del torneo clasificatorio para el Mundial de la categoría que se jugará en nuestro país, y en esta ocasión no será la excepción.

La principal novedad que introducirá Córdova para enfrentar a Uruguay es que Damián Pizarro volverá a ser de la partida y comandará el ataque nacional donde lo acompañará el capitán Juan Francisco Rossel y el albo Leandro Hernández.

ver también “Hasta el final”: Juan Francisco Rossel respalda a Damián Pizarro tras críticas

Los cambios que hará Chile en su formación titular

Pese al grueso error que cometió ante Paraguay, el técnico le ratifica su confianza a Ignacio Sáez en la portería. Mientras que en defensa sólo habrá una modificación, como es el ingreso desde el minuto inicial de Yahir Salazar en lugar de Patricio Romero.

En el mediocampo, pese a que Agustín Arce tuvo una destacada actuación ante Paraguay, Córdova le entrega camiseta titular a Javier Cárcamo, quien tomará el lugar de Willy Chatiliez. Mientras en delantera, tanto Emiliano Ramos como Ignacio Vásquez irán al banquillo.

ver también Chile vs. Uruguay: Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido por Sudamericano Sub 20

¿Cuál será el 11 titular de La Roja ante Uruguay?

Así las cosas, el equipo de Nicolás Córdova saltará a la cancha con Ignacio Sáez en el arco; Felipe Faúndez, Iván Román, Nicolás Suárez y Yahir Salazar en defensa; Gabriel Pinto, Joaquín Silva y Javier Cárcamo en mediocampo; Juan Francisco Rossel, Damián Pizarro y Leandro Hernández en delantera.

Publicidad

Publicidad

Mientras que la banca de Chile la componen los arqueros Gabriel Maureira y Martín Contreras; los defensores Matías Suárez y Patricio Romero; los volantes Agustín Arce, Fernando Osorio y Willy Chatiliez; más los atacantes Benjamín Aravena, Emiliano Ramos e Ignacio Vásquez.