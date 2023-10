Beausejour va en contra de la marea tras la derrota: “Lo fácil es analizar el 3-0 y caerle a todos, pero no lo voy a hacer”

La selección chilena sigue procesando lo que fue la dura derrota ante Venezuela. El 3-0 en contra pegó fuerte en el medio, más que por el resultado, por lo bajo que se vio el equipo de Eduardo Berizzo en el Monumental de Maturín.

Hay varios que ya exigen el final del proceso del argentino en la banca de la Roja, pero hay otros que piden paciencia y que se analice de una manera más fría el preocupante presente del equipo de todos.

En ese segundo grupo se encuentra Jean Beausejour, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que “hace rato que no me marcaba tanto un partido. Me puse triste por la forma”.

En ese sentido, el Bicampeón de América fue claro en decir que “hoy es rentable caerle al técnico y lo entiendo. La gente que se va con la manada para allá, lo entiendo. Gracias a Dios fui parte de grupos que fueron exitosos y vivieron fracasos, por lo que sé como se comportará el medio”.

“Uno no puede obviar lo que pasó en el segundo tiempo ante Venezuela, pero fue un partido muy injusto para perderlo 3-0. Hasta la expulsión Chile dominaba en todos los aspectos del juego, pero después cambia el análisis con un hombre menos”, agregó.

“Chile dominó el juego antes de la expulsión”

Sobre lo que fue el desarrollo del juego en Venezuela, el ex lateral declaró que “lo fácil es analizar el 3-0 y caerle a todos. Yo por lo menos en esa vereda no estoy. Acá hay que buscar el equilibrio y ser racional con el presente de la selección chilena”.

“Chile sintió mucho la salida de Valdés. El juego era encontrarlo cuando se transformaba en volante, donde marcó algunas diferencias. Era un Chile que dominaba el juego. Creo que Osorio jugó un correcto partido, pero el resultado nubla el análisis”, detalló.

A la hora de valorar a algún jugador de la Roja, Bose afirmó que “Loyola hizo un excelente partido. Pongo el foco en él porque para algunas cosas se levantan acusaciones, pero cuando las apuestas son buenas, pasan piola. Acá todos querían, y me incluyo, que jugará Matías Fernández. Al final, ganamos un nombre en la selección”.

Para finalizar, defendió la titularidad de Alexis Sánchez en el equipo, dejando en claro que “uno alberga una ilusión con Alexis. Uno siempre espera que haga algo, porque es de esos jugadores que en algún momento te cambie o te solucione situaciones”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

La próxima fecha doble de las Eliminatorias tendrá la Roja jugando de local ante Paraguay (16 de noviembre a las 21:30 horas) y luego de visita ante Ecuador (21 de noviembre a las 20:30 horas).

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!