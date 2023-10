Chile sufrió un verdadero papelón y se fue de su visita a Venezuela con una goleada por 3 a 0 en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja vivió una goleada dolorosa y que deja a Eduardo Berizzo más que complicado en la banca, con voces incluso pidiendo su salida.

Históricos del Equipo de Todos como Leonel Herrera, Jaime Vera y Osvaldo Hurtado se refirieron al encuentro en conversación con RedGol, apuntando contra el técnico. De hecho, para algunos el ciclo ya está terminado, aunque también refleja el caos que hay en el fútbol chileno a nivel dirigencial.

“Hace rato que lo vengo diciendo. No tiene personalidad para nada”, lanzó Chuflinga. Y es que más allá del resultado, para las leyendas del balompié nacional es inentendible lo ocurrido ante Venezuela en Maturín.

“¿Quién puede pedir su salida? Los que mandan son los directivos.Si los resultados no acompañan a un técnico se le complica. No digo que lo vayan a sacar, pero cuando no son buenos los resultados, se complica”, recalcó el Pillo Vera.

Osvaldo Hurtado evitó ser tan duro y le prestó ropa a Eduardo Berizzo. “Me da lata. Se hizo un buen partido, se cometió un error y después la expulsión de Marcelino. Ni a los árbitros paraguayos ni brasileños ni uruguayos, a ninguno nada. Con otros sí, pero a ellos nada”.

Históricos lamentan el desastre del Chile de Eduardo Berizzo ante Venezuela

Eduardo Berizzo no fue el único que se llevó los palos de los históricos. El error de Paulo Díaz y la torpe expulsión de Marcelino Núñez también fueron puntos a considerar junto a RedGol.

Leonel Herrera recalcó que “La jugada de Díaz es un poco de mala suerte, se resbaló y el rival aprovechó bien. Pero de ahí para adelante fuimos un desastre”, lanzó.

“No hay forma de jugar, los suplentes no superan a los titulares y hay un descontrol total. Eso lógicamente que el responsable directo es Berizzo, conforma los planteles, arma los equipos.Hay jugadores que, con todo respeto, no deberían estar ahí y los llamó igual. Hasta los hace jugar y no sé cuál es la razón”, agregó.

Para Martín Gálvez fue llamativa la actitud de la Roja. “Me llama la atención que vi poco espíritu combativo en general. Poco se dijo en la transmisión, pero el calor se sintió. Brereton fue una sombra, un fantasma. Suazo nos tenía acostumbrado a un ida y vuelta que no tuvo. Veía las caras en las bancas y estaban colorados los jugadores. Creo que el calor fue relevante hoy”.

En esa misma línea, pidió sacar a los que quedan de la Generación Dorada. “Alexis, Medel y Charles hay que decirles “Gracias muchachos”. Y que jueguen otros. Alexis ha sido una sombra en todos los partido que ha jugado, Medel ya no tiene la chispa ni la velocidad, ha fallado varias veces”.

“Estaba contento con Paulo Díaz porque un central de River es más que uno de Mónaco y me gustó su prime tiempo. Pero tiene esta cosa que todos vemos, que derrocha exceso de confianza. En la primera jugada de Herrera que queda al arco le tira una pelota caliente al mediocampista y el gol sale de una pelota calcada. Jugó al medio, sin pensando que un jugador puede fallar”, complementó.

La visión de Hugo González tuvo que ver más con lo que falta. “No hay un nueve de área, que aguante, que genere espacios, que gire. Chile no tiene un jugador así, que esté en el área y moleste”, dijo.

Además le pegó a Marcelino Núñez por su torpe expulsión. “Es la más fácil, pero también la expulsión de un chico que ha jugado siete partidos y ya casi le pega al árbitro… algo pasa, no es normal. Creo que se agrandó. No lo vamos a crucificar ni menos, pero Chile perdiendo controlaba el partido, ellos jugaban más a la contra y aprovechando los espacios. Venezuela jugó como debía jugar Chile”.

Osvaldo Hurtado no se quedó atrás y señaló que “no tenemos gol, juego limpio tampoco. Brereton es un lateral más, está dedicado a perseguir más que atacar y no hay nadie que le meta una pelota al área. Alexis estacionó un poco, quedó muy atrás”.

Finalmente, tanto Arica como Tincho Gálvez coincidieron en que lo hecho por Chile ante Venezuela refleja el momento de nuestro balompié. “Hoy hay un montón de cosas, organización y no desastre de la selección, sino del trabajo del fútbol chileno”, dijo el primero. “Demostración de lo que es el fútbol chileno hoy”, sentenció el segundo.

¿Cuáles son los números de Eduardo Berizzo en Chile?

Eduardo Berizzo ha dirigido 15 partidos oficiales por Chile. En ellos lleva cuatro partidos ganados, cinco empates y seis derrotas.

¿Cuándo juega Chile por eliminatorias?

Chile vuelve a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre. Ahí tendrá que enfrentar a Paraguay y Ecuador, dos rivales directos rumbo al Mundial de 2026.

