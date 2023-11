Una importante decisión tomó el técnico Eduardo Berizzo para la fecha doble de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, donde tiene como gran apuesta al plantel que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Como una gran sorpresa fue tomada que, nueve de los 23 jugadores, son parte del equipo Sub 23 que compitió hace poco y que sólo perdió en lanzamientos penales ante Brasil y ahor saltan a la Roja adulta.

Una situación que se enmarca en buscar jugadores de recambio para la Roja, donde el entrenador argentino apuesta por un grupo con el que viene hace tiempo trabajando.

Por lo mismo, varios periodistas han analizado la última carta que se juega Berizzo, entendiendo que, con los cuatro puntos en las primeras cuatro fechas, está en duda su continuidad.

A lo Marcelo Bielsa

Muchos recuerdan que Marcelo Bielsa ocupó el torneo de Toulón para comenzar a formar la nueva base de la Roja, una que hizo todo el proceso para los grandes triunfos que tuvo a futuro.

Por lo mismo, Juan Cristóbal Guarello asegura que siguió los pasos de su mentor: “Se ‘abielsó’, por decirlo de una manera. Berizzo dijo como Bielsa en Toulón: voy con mis jugadores”.

“En este momento, crítico para la continuidad de Berizzo, jugándose los últimos cartuchos, Berizzo dice ‘voy a morir con la mía. Traigo a los jugadores que yo quiero, tengo un lote que armé ahí en los Panamericanos. Siento que este y este me respondieron y me pueden servir”, precisó.

Una jugada que tiene dos caras, pero donde, en esta oportunidad, se aplaude el atrevimiento del entrenador que piensa también en el futuro.

“Si me va bien los proyecto para los preolímpicos porque después queda mucho para la siguiente pasada. Se juega el pellejo y dice: ‘Si voy a morir, muero en la mía y no apelando a lo que había. Me la juego toda'”, enfatizó.

Se la jugó

Carolina Fernández, en TNT Sports, asegura que Berizzo tuvo se impuso con la idea de ir al frente con el equipo Sub 23 en los Juegos Panamericanos, algo que no era bien mirado por todos.

Tras la medalla de plata, con muchos días de trabajo, ahora el entrenador tiene base para llevar a varios jugadores de ese proceso, porque ya los conoce.

“Cuando Eduardo Berizzo decidió estar en la nómina sub 23, muchas personas estaban en contra de esa decisión, porque descuidaba la adulta. Con esta nómina se entiende la razón de por qué eligió para ser entrenador de la medalla panamericana, porque necesitaba tener bajo su trabajo, baso sus conceptos, a este grupo que viene de más abajo”, destacó la periodista.

“Este super recambio, que todos hacen gárgaras, estas son las instancias. Nomina a 9 de 23 habla de que quedó convencido de varios que tendrán que ratificar con selección adulta”, finalizó.

¿Cuándo juega La Roja por Eliminatorias?

En busca de volver a estar en puesto de avanzada en las Clasificatorias al Mundial 2026, Chile enfrentará a Paraguay, el próximo jueves 16 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Monumental; para luego, el martes 21, visite a Ecuador, en Quito, desde las 20:30 horas.

