Víctor Dávila se pone chapa de goleador de la selección chilena con Ricardo Gareca como director técnico de La Roja. El delantero de los registros del CSKA Moscú ya le había anotado un tanto a Albania, y ahora repitió con doblete en el amistoso contra Paraguay, a días del inicio de la Copa América.

Tras el duelo, el mismo Gareca elogió el trabajo completo del ex Huachipato, no sólo sus goles. El Tigre se pone en modo “Dávila locura”.

“Para nosotros Víctor es un jugador muy importante por su personalidad, en lo que trabaja para el equipo y en todas las facetas”, manifestó el entrenador de la selección chilena.

Gareca agregó que “hoy le tocó hacer los goles, pero también le tocó colaborar y ayudar al equipo. Cuando te topas con esta clase de jugadores, que interpretan un todo de lo que necesitas, se convierte en jugadores de los que queremos llenarnos”.

Dávila locura; el renacer de Edu Vargas en La Roja

Junto a valorar la comprensión de Dávila a lo que quiere, Gareca también abordó el caso de Eduardo Vargas, que marcó el tercer gol contra Paraguay y reitera que vuelve a brillar con La Roja de la mano del Tigre.

“Soy de celebrar los goles, no tiene nada que ver con el particular de quién los haga. Quizás una jugada la puedo celebrar más efusivo dependiendo de la circunstancia del partido. Me pone contento por Víctor y Eduardo. Trabajan para eso. Eduardo llegó muy bien pese a su inactividad, en ésta y la anterior pasada ha estado en un estado formidable”, cerró Ricardo Gareca.

Con el gol recuperado, ahora la selección chilena espera por la nómina final para Copa América, considerando el caso puntual de las lesiones, para luego viajar a Estados Unidos para el debut en Copa América 2024.

¿Cuándo juega la selección chilena por Copa América?

Por el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, La Roja de Ricardo Gareca debutará contra a Perú en Clásico del Pacífico el 21 de junio. Después jugará contra Argentina (martes 25 de junio) y Canadá (sábado 29 de junio).