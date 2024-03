Jordhy Thompson intenta relanzar su carrera luego de los días más complicados de su vida. El extremo dejó el país tras pasar por la cárcel acusado de femicidio frustrado y hoy busca recuperar el rumbo con el Orenburg.

Luego de haber mostrado un gran nivel en Colo Colo, el jugador estuvo en la polémica tras agredir a su expareja. Esto derivó en una ola de problemas que lo mantuvieron tras las rejas y cortaron cualquier opción de jugar por la selección chilena.

Para evitarse problemas, Eduardo Berizzo cortó al extremo de la Roja. Sin embargo, con la llegada de Ricardo Gareca y ya alejado de las polémicas en nuestro país, se ilusiona con una nueva oportunidad.

Jordhy Thompson promete pelear por un llamado a la selección chilena

Jordhy Thompson pasó de ser una de las mayores promesas a uno de los jugadores más cuestionados del fútbol chileno. La denuncia por femicidio frustrado en su contra lo dejó obligado a buscar oportunidades fuera del país.

La selección chilena no fue la excepción y, en la etapa de Eduardo Berizzo, le cerró las puertas por sus polémicas. Esto lo quisieron aprovechar en Ecuador, ya que su madre nació en esas tierras y esperaban convencerlo para jugar por la Tri.

Sin embargo, en conversación con Mega Deportes el propio Jordhy Thompson les dio un portazo. “Mi mamá es ecuatoriana, pero siempre va a estar primero la selección chilena, que es donde nací”, remarcó.

Eso no fue todo, ya que el extremo dejó en claro que no bajará los brazos hasta conseguir un llamado de Ricardo Gareca. “Voy a dar vuelta toda la situación y voy a demostrar con buen fútbol que no soy la persona que obviamente se criticó”.

Ahora quedará determinar si es que el Tigre lo tiene considerado o si evitará llamarlo para así no sumar problemas al Equipo de Todos. Por ahora, el jugador está sumando sus primeros minutos en Europa, donde espera relanzar su carrera.

Jordhy Thompson quiere recuperar el tiempo perdido luego de sus días en la cárcel acusado de femicidio frustrado. El extremo ruega por una nueva oportunidad, pero tras fallarle a Colo Colo la vez pasada, de seguro la selección chilena lo pensará dos veces antes de tomar una decisión con su caso.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson esta temporada?

Desde su arribo al fútbol ruso, Jordhy Thompson ha logrado disputar un total de dos partidos oficiales con el Orenburg. En ellos no ha marcado goles ni ha aportado con asistencias, llegando a los 132 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Por ahora, Jordhy Thompson tendrá que mirar como un hincha más los amistosos de la selección chilena. La Roja vuelve a la cancha este viernes 22 de marzo a las 16:45 horas, cuando enfrente a Albania.

