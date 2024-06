El mítico arquero de la Roja no tuvo piedad con los jugadores y aseguró que varios no tienen condiciones para estar. Ni Alexis Sánchez se salvó.

A pesar de que dio la pelea, Chile cayó con Argentina en un partido con sabor a robo en Copa América. La Roja sufrió una derrota por la cuenta mínima ante la Albiceleste con un arbitraje más que polémico, pero que para Roberto Rojas esconde el gran problema que hay detrás.

El ex portero de la selección analizó lo ocurrido la noche de este martes y destacó lo hecho por Claudio Bravo, al que instaló como héroe. “Lo mejor de Chile. El marcador fue mesquino para Argentina ya que Chile en 70 minutos no había llegado al arco”, dijo en conversación con RedGol.

Pero más allá del capitán, no vio a ninguna otra figura. “Claudio Bravo fue el mejor. Echeverría tuvo las dos pelotas que causaron peligro, pero es muy poco para 90 minutos. Falta un tipo que piense el partido en el mediocampo, delanteros que hagan goles porque no sacan nada con correr si no hay peligro”, lanzó.

Cóndor Rojas asegura que en Chile hay jugadores que no tienen condiciones para la selección

Pero fue tras ello que Roberto Rojas sacó toda la artillería y le pegó con fuerza al plantel de Chile para la Copa América. “Es lamentable porque no tenemos gente arriba que tenga posibilidades de hacer un gol. Se hace difícil tener un buen resultado cuando no hay gente que haga goles”.

Roberto Rojas le dio con todo al plantel de Chile. Foto: Photosport.

En esa misma línea, cuestionó que hoy la Roja no tenga un 9 de categoría. “Es la realidad del fútbol chileno, hace falta un Caszely, un Zamorano, un Salas. No hay ese tipo de jugador en la selección y todavía tenemos que contar con algunos que no merecen estar”.

¿Quiénes no merecen estar? Si bien no dio nombres, Roberto Rojas señaló que “hay varios y no es que les pese la camiseta, no tienen condiciones. Hay jugadores que las tienen y le pesa, pero hay otros que están por debajo de lo que la gente espera”.

“Pulgar abajo del rendimiento. Osorio no digo nada porque es imposible sacar una cosa positiva, no sé qué le ven. Bolados y Brereton no producen peligro, entraron a tratar de solucionar la cosa, pero si no es por Claudio Bravo se llevan una boleta”, añadió.

Roberto Rojas no se detuvo e insistió en sus dardos al ataque. “Alexis por debajo de lo que se le espera. También Vargas. Son jugadores que dependen de un mediocampista que los alimente con una buena pelota o pase, pero Chile no lo tiene”.

Consultado por el arbitraje, el Cóndor evitó responsabilizarlo. “Fue un partido duro, fuerte en lo físico y de mucha marca, pero no vi con tanta claridad el penal a nuestro favor. Se cobra para nosotros cuando generamos peligro, pero no entramos al área rival en el primer tiempo”.

Finalmente y a pesar de sus palos, Roberto Rojas remarcó qque “Chile todavía depende de sí mismo para conseguir la clasificación. Si Perú le gana a Argentina, ¿qué pasaría? Porque Messi no va a jugar, van con suplentes, entonces tendrán más posibilidades. Pero jugando mal, todavía dependemos de nosotros”.

¿Estás de acuerdo con el análisis de Roberto Rojas sobre Chile? ¿Estás de acuerdo con el análisis de Roberto Rojas sobre Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Chile?

Chile por ahora sólo piensa en Canadá y su última oportunidad para meterse en los cuartos de final de la Copa América. La Roja saltará a disputar la última fecha de la fase de grupos este sábado 29 de junio desde las 20:00 horas.

¿Cuándo comienzan los cuartos de final de la Copa América?

Si bien ya hay algunos clasificados, todavía restan algunos partidos de la fase de grupos. Los cuartos de final de la Copa América comenzarán el próximo 4 de julio a partir de las 21:00 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.