Pedro Carcuro ha dado que hablar en las últimas horas luego de darle con todo a Ben Brereton Díaz a nada de la Copa América. El histórico relator cuestionó el nivel del delantero en la selección chilena y aseguró que, si es por simpatía, que mejor lo lleven a un reality.

Sus declaraciones encendieron el debate y varios emblemas del fútbol chileno salieron al paso. Es por ello que este viernes en conversación con LUN decidió no sólo defenderse, sino que insistir con sus dardos contra el atacante del Villarreal.

“Lo encuentro más bien precario desde el punto de vista técnico y en la habilidad para manejar el balón, que para mí son elementos fundamentales. Eso es lo básico”, comenzó explicando. “Se trata de un jugador que no se mueve bien en espacios reducidos. Sus mejores opciones las consigue cuando tiene mucho espacio por delante, en carreras largas que le significan un mano a mano atlético con los rivales”.

En esa misma línea, el relator remarcó que no tiene nada que hacer en la Roja actual. “Para un equipo que tiene un fútbol asociado, como este Chile de Gareca, que pretende tocar la pelota para romper líneas con una jugada profunda, con un pase vertical o con un cambio de frente, que Diego Valdés maneja magistralmente, no lo veo con la fineza técnica para ser un aporte importante”.

Pedro Carcuro le dio con todo a Ben Brereton Díaz y dejó la escoba en el fútbol chileno. Foto: Photosport.

Pedro Carcuro le ruega a Ben Brereton Díaz taparle la boca

Más allá de sus críticas, Pedro Carcuro espera que Ben Brereton Díaz demuestre que está para ser un aporte. El relator dijo lo que le ve bueno al atacante y aseguró que su visión no tiene por qué estar errada.

Ante la pregunta de qué aporta el artillero a la selección chilena, el rostro de TVN señaló que “Ss consideramos que las selecciones chilenas son de baja estatura, él otorga altura y puede servir como pivote, ya sea en defensa como en ataque. Y no sé qué otra cosa más nos pueda ofrecer. Reitero: es una opinión”.

Eso no fue todo, ya que rogó para que Ben Brereton Díaz lo mande a callar en el torneo que se le viene a Chile. “Ojalá que me cierre la boca con 10 goles en Copa América y 20 en las clasificatorias, pero como en el fútbol tenemos el derecho sagrado de tener gustos, yo manifesté mi gusto”.

“En los contragolpes, con mucho espacio, suele ser efectivo. Tiene capacidad física y aguanta bien a los rivales, en esas interminables carreras, pero en juego asociado no me parece, por ejemplo, un jugador que participe con fluidez en una serie de pases, para luego descargar la pelota hacia algún sector de la cancha”, añadió.

Pedro Carcuro también entendió el por qué se le fueron todos encima por cuestionar a Ben Brereton Díaz. “Es muy carismático. En la selección se ganó el cariño de todos rápidamente. Entonces es obvio que cuando uno opina de deportistas con características de ídolos, se generan críticas en contra, pero nuestra obligación es analizar”.

No obstante y para cerrar, no dio pie atrás con sus dichos. “Esto no es para destruir a Brereton o para decir que es un desastre. Sólo expresé mi opinión. Yo no lo veo. Para mí no da la talla y nada más. Ojalá me tape la boca haciendo todos los goles y jugando muy bien, que es lo que uno quiere al final”.

¿Estás de acuerdo con los dichos de Pedro Carcuro sobre Ben Brereton Díaz? ¿Estás de acuerdo con los dichos de Pedro Carcuro sobre Ben Brereton Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Ben Brereton por Chile?

Desde su debut en el 2021, Ben Brereton Díaz ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos ha conseguido 11 triunfos, siete empates y 12 derrotas, con siete goles y 1.877 minutos en su cuenta personal.

¿Cuándo juega Chile en la Copa América?

Ben Brereton Díaz intentará ayudar a Chile a alcanzar la gloria en la Copa América 2024. La Roja hará su estreno en el torneo el próximo viernes 21 de junio a las 20:00 horas enfrentando a Perú.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.