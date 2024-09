Pato Yáñez quiere ver a Fernando Zampedri en la Roja: "No tenemos gol"

Fernando Zampedri anotó en el triunfo de Universidad Católica sobre Deportes Copiapó y por fin alcanzó el récord de máximo goleador cruzado, igualando los 118 goles de Rodrigo Barrera. Ahora, el delantero argentino -pronto a nacionalizarse chileno- busca agrandar su propia historia.

El récord del Toro y su registro como tetragoleador del fútbol chileno motivó a Patricio Yáñez a pedir una oportunidad para el delantero en la Roja cuando logre su nacionalización. El nacido en Chajarí y llegado a la UC en 2020 está cerca de cumplir los cinco años en nuestro país.

“Es notable lo de Zampedri, el dato de ser de derecha, de izquierda, de cabeza… Yo creo que es un jugador que perfectamente hoy en día debiera estar en la Roja, si pudiese. Hay que recurrir a todo. No tenemos nada y queremos tenerlo todo”, manifestó en Deportes en Agricultura.

“Si tuviera la carta de nacionalización en sus manos, estaría convocado para enfrentar a Brasil y Colombia (para la fecha de octubre en Eliminatorias). No tenemos gol, no aparece ninguno con la capacidad goleadora, no tenemos ningún jugador”, reflexionó.

Zampedri se metió en la historia de la UC… y pronto será chileno | Photosport

Zampedri en la Roja: ¿Para cuándo estará la nacionalización?

Luego de alcanzar el récord de los 118 goles en Universidad Católica, Fernando Zampedri habló sobre cuándo recibirá la carta chilena. “Estamos en trámite, ojalá que en enero ya tenga la nacionalización y pueda ayudar al club a que tenga un cupo menos”, dijo a TNT Sports.

En el pasado, el Toro ha manifestado sus deseos de vestir la Roja. “Me gustaría participar en la selección. Siempre repito lo mismo: tienen un gran equipo, hay grandes jugadores. Y si a mí en algún momento de la vida me toca, lo haría con mucho orgullo”, declaró en junio recién pasado.