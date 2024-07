El robo arbitral a la selección chilena en Copa América de Estados Unidos 2024 sigue doliendo tras el empate sin goles contra Canadá. El árbitro colombiano, Wilmar Roldán, echó al saco descaradamente a La Roja y el equipo nacional quedó eliminado… tras lo vivido días antes contra Argentina.

Y en el programa Equipo F de ESPN, Patricio Yáñez dejó la escoba al comentar las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, por sus declaraciones post partidos. El directivo nacional fue encarado por tener poco peso en la Conmebol y Milad respondió las cosas.

Milad dio a entender que él no se iba a mezclar en ninguna cosa turbia de la Conmebol, cuando en verdad lo que se le pedía era que se ponga los pantalones y haga respetar a Chile reglamentariamente. Y ahora aparecen las declaraciones del Pato…

“Yo encuentro lamentables las declaraciones de Pablo Milad porque finalmente en su argumentación termina riéndose y hablando que no tiene nada en contra de la Conmebol. Ahí debió ser enérgico, creo que debió haber llamado al cuerpo arbitral chileno y hacer una presentación”, dijo el ex delantero.

Hasta ahí bien, pero seguido dejó botando que hay que mantener y sumarse a las malas practicas históricas de la Conmebol para que le pueda ir bien a Chile.

“Si tú no formas parte, si no entras al circuito de entre gallos y medianoche de la Conmebol, no vas a conseguir nada. Yo dudo que esta actual Conmebol sea transparente. No estoy hablando de Jadue, o la época donde se llevaban la plata en sacos las lucas para la casa”, sostuvo.

Agrega que “si tú no te metes en esa dinámica, yo creo que la Conmebol sigue manejando… ¿Hay que ser corruptos? Es una Conmebol que se maneja bajo estos parámetros”.

“¿Quiénes? No sé, otros buenos presidentes que ha tenido el fútbol chileno han entrado en esa dinámica. Históricamente. Todos los que han estado antes. Pero era otro manejo, a Ricardo Abumohor no le interesaba cobrar los 100 mil dólares mensuales que puede cobrar Milad en la Conmebol. En el whisky y en la presencia permanente de conversar estas cuestiones”, complementa.

Reacciones y “accidente” de Yáñez

Ahí metió la cuchara Francisco Sagredo quien le manifestó al Yáñez que “será tu opinión, pero es impresentable. ¿O sea hay que entrar en la corrupción? Están todos presos y los que no es porque se murieron”, mientras Sebastián Esnaola expuso que prefiere perder siempre a volver al modo Sergio Jadue.

“Así se manejan. Históricamente se ha manejado así el fútbol. Yo no estoy diciendo que se abra el bolsillo del lado izquierdo porque el derecho está lleno. Lo que digo es que hay que tener manejo. Hay que suscribirse a muchas cosas que tiene la Conmebol”, explicó el otrora delantero.

Como guinda de la torta, al Pato se le dio vuelta el café y bromeó con un supuesto nerviosismo: “tuve un pequeño accidente, me están llamando de la Conmebol para invitarme a una comisión”, sentenció bromista Yáñez desatando risas en el panel de Equipo F.