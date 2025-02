Patricio Yáñez le entró sin anestesia a Ricardo Gareca en la previa del polémico amistoso de la selección chilena ante Panamá. La Roja presentó una cuestionada nómina local más varias bajas por lesión, esto en medio del cruce con los clubes por el desarrollo paralelo de la Copa Chile.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero manifestó que “lamentablemente hay muchas lesiones, en eso no puede hacer nada la ANFP ni Gareca. Los jugadores son frágiles a la hora de ir a la selección o están todavía adaptándose”.

Agregó que “en todo caso no dudo de los informes médicos, son médicos importantes y calificados para diagnosticar a un jugador. Esto es mala suerte que se lesionen los jugadores”.

“Pero de la mala suerte que tuvo Gareca cambió el equipo, cambió jugadores y se le empató a Perú y se le ganó a Venezuela. Y aparecieron nuevos jugadores, una forma de jugar distinta y un refresco”, complementó.

Críticas a Gareca en la previa de Panamá

De ahí en más el comentarista soltó toda su molestia: “me pregunto qué tenía que hacer Arturo Vidal y Charles Aránguiz. Qué tiene que hacer Marcelo Díaz que ya los conoce y sabe si quiere contar con ellos o no. Por ejemplo, creo que a Marcelo Díaz en ningún caso lo va a llamar para marzo”, expuso.

La Roja enfrentará a Panamá este sábado: Pato Yáñez critica duramente a Gareca.

“Teniendo tanta abundancia, ahí me parece que se enreda el hombre (Gareca) y lo que asoma ahora como posible formación me parece mucho más interesante”, sostiene.

Patricio Yáñez sentencia que “Gareca ya no tiene mucho de dónde agarrarse. Extralimitó todo lo que un técnico no debe hacer: primero no ver fútbol, no hacer los microciclos. Entonces que juegue, saque alguna conclusión. Más no va a hacer”.

La selección chilena recibe a Panamá este sábado 8 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional, duelo preparativo para lo que será la reanudación de las eliminatorias en marzo.

