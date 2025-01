La selección chilena no lo pasó nada de bien en la temporada 2024, pero encontró un poco de aire en la agonía para seguir con vida. La Roja volvió a sumar puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, entre otras cosas, gracias al regreso de Arturo Vidal.

Luego de no haber sido parte del proceso y jugándose su continuidad, Ricardo Gareca citó al King para ayudar a un equipo herido. La respuesta fue inmediata, sumando su primer punto ante Perú, consiguiendo el triunfo ante Venezuela y reviviendo a un equipo que estaba en el suelo.

Elogios hubo por montones y desde todos lados, pero este lunes se conocieron los pormenores de lo que fue la vuelta del volante. Un seleccionado chileno se fue de tarro y detalló la importancia que tuvo para recuperar a un grupo que no veía una.

Francisco Sierralta cuenta detalles de la interna de Chile con el regreso de Arturo Vidal

Uno de los hombres que han sido parte del proceso de Ricardo Gareca es Francisco Sierralta. El defensor del Watford ha estado cada vez que ha podido en las nóminas del Tigre y fue testigo de cómo el regreso de Arturo Vidal le cambió la cara a la selección chilena.

Arturo Vidal regresó a Chile y el plantel sumó un referente para volver a los abrazos. Foto: Photosport.

En conversación con El Mercurio, el zaguero abordó las opciones que tiene la Roja de alcanzar el Mundial de 2026 a pesar de su mala posición (noveno en la tabla). “Cien por ciento, mientras tengamos probabilidades vamos a luchar hasta el último“, lanzó.

Publicidad

Publicidad

“Estuve en los primeros amistosos con Francia y Albania y también estuve en la última fecha doble. El ambiente es muy bueno y afortunadamente logramos los buenos resultados que tanto buscamos“, añadió.

Fue tras ello que Francisco Sierralta se refirió a la vuelta de Vidal y destacó cómo fue que ayudó a levantar a un equipo que no estaba bien. “La vuelta de Arturo se siente en los entrenamientos y en formar el grupo porque es líder“.

ver también Arturo Vidal le golpea la mesa a la ANFP y el Sifup: "Basta de parar el fútbol"

De hecho, enfatizó en que el King tuvo un rol fundamental para que el plantel no se pierda en la desesperación. “Cuando los resultados no acompañan es importante que el equipo se mantenga unido y en ese sentido, Arturo aporta mucho. Estamos muy bien, muy fuertes“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, contó detalles del esfuerzo que hizo en la última fecha, cuando volvió a Inglaterra y jugó después de todo un día de vuelo. “Tuve mala suerte porque justo nos tocó jugar lejos. Viajé 14 horas de Santiago a Londres, donde me estaba esperando un taxi para llevarme a Plymouth, que está a cinco horas“.

“Llegué, fui a la banca, entré en los últimos minutos y más encima nos hicieron el gol del empate, aunque no fue mi culpa, no tuve nada que ver. Yo no tengo problemas en recorrer miles de kilómetros o viajar 20 horas para estar en la selección, incluso si no juego. Lo importante es estar, ser parte, conocer el ambiente y que el técnico te vea. Siempre es un orgullo estar en la selección”, cerró.

Encuesta¿Arturo Vidal se ganó estar con Chile todo lo que queda de eliminatorias? ¿Arturo Vidal se ganó estar con Chile todo lo que queda de eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Chile?

Si bien está peleando su opción, Francisco Sierralta no estará en el próximo partido de Chile. La Roja volverá a la acción el próximo 8 de febrero cuando, desde las 20:30 horas, reciba a Panamá en el Estadio Nacional en un amistoso con jugadores del medio local.

ver también "Pero quién quedó...": Arturo Vidal torea a la U previo a la Supercopa

¿Cuáles son los números de Francisco Sierralta esta temporada?

En lo que va de temporada 2024/25, Francisco Sierralta ha logrado disputar un total de 23 partidos oficiales con el Watford. En ellos no ha marcado goles ni registra asistencias y alcanza los 1.597 minutos dentro del campo de juego.