Arturo Vidal sorprendió con una emotiva publicación y despidió a su amigo Claudio Bravo. El portero Bicampeón de América anunció este lunes su retiro definitivo del fútbol y la selección chilena.

Tras la publicación del portero, el King decidió abstraerse del momento y en las primeras horas solo había dado un me gusta al homenaje que realizó la cuenta oficial de la Roja. Por lo que llamó la atención su decisión en redes sociales.

Pero ya con el avance de la jornada, decidió soltar la publica y publicó un texto contundente para despedir a su compañero de mil batallas. “CAPITÁN has demostrado tu valentía con la decisión más difícil para quienes abrazamos esta profesión, los que te conocemos sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado”, parte la carta de Vidal.

“Te extrañaremos en las canchas, pero sabemos que estarás feliz disfrutando de tu hermosa familia”, agregó el jugador de Colo Colo apoyando la decisión de Bravo a sus 41 años.

Las paces entre Vidal y Bravo

Pero Vidal hasta hizo mención al conflicto que protagonizaron en la selección y que los mantuvo distanciados por varios meses. Por lo mismo, recalcó que aprendieron la lección y que ahora nada podrá separarlos.

“Capitán gracias por todo, tú y yo sabemos que siempre nos podremos mirar a los ojos, la vida y nuestro amado club nos formó con valores que siempre hemos sabido representar… querido Claudio te quiero y te admiro, éxito en esta nueva vida”, sentenció. La publicación en unos minutos ya superó los 90 mil me gusta de los hinchas y hasta ex compañeros de selección.