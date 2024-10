El Loco Peric no perdona a Gareca por su viaje a Argentina en medio de la crisis de La Roja.

La selección chilena tiene a la vuelta de la esquina los duelos contra Perú y Venezuela por eliminatorias. Últimos en la tabla, La Roja está necesitada de ganar en medio de una racha que no hace más que hundir y hundir sin soluciones al equipo dirigido por Ricardo Gareca, quien pierde el apoyo transversal del fútbol nacional.

Esta vez fue el ex arquero Nicolás Peric quien volvió a darle al Tigre Gareca, no sólo por el nivel mostrado por la selección chilena, sino también por la desidia y falta de interés que muestra el entrenador.

“A mí me llama mucho la atención que un técnico con tal experiencia como Ricardo Gareca se tome 10 días de vacaciones”, dijo el Loco Peric en ESPN sobre la ausencia del Tigre en Juan Pinto Durán por un nuevo viaje a Argentina.

Agregó que “está bien, fue el día de la madre en Argentina… pero hace 10 días atrás. ¿Por qué no fue a ver a Felipe Mora a Estados Unidos? No tiene un nueve. ¿Por qué no lo fue a ver a Estados Unidos?”.

El vuelo era a Estados Unidos, no a Argentina

“¿Qué va a decir? ¿Que no tenían vuelos? Si no es tan difícil ni tan a tras mano ir a Estados Unidos. Por último que le fuera a dar una vuelta un partido. Con un partido sabes al tiro la capacidad de movimiento que tiene. No necesita verlo que haga goles, necesitas verlo cómo se mueve para saber si calza en tu faceta defensiva y ofensiva”, complementa Peric.

Loco Peric no perdona el viaje de Gareca a Argentina.

El ex arquero que vistió la camiseta de La Roja y recordado por sus actuaciones y particular personalidad, añade que “es insólito de nuestro técnico. Y yo igual lo entiendo, está medio aburrido. Gareca quiere que su ciclo termine, pero no quiere renunciar al sueldo. Es mucha plata, no tiene por qué resignarla”.

“Pero me gustaría sentirlo más comprometido. Desde sus declaraciones y actos, no siento que tenga un compromiso con lo que dice. Si dice que son todas finales, sin son todas finales estás con los dientes a la vista y sacándole filo a los zapatos”, sostiene.

Nico Peric sentencia que “piensas en que contra Perú y Venezuela es esa final y nada más, pero él viene con un relajo. Llega en el último avión del día, a ver si pasa colado. En la ANFP no sabían cuándo llegaba. No tenían idea. Hay un quiebre importante entre la ANFP y Gareca. Ya no hay un diálogo fluido”.