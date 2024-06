Pinigol avisa que AS10 ya no está para echarse a La Roja al hombro, pero en conjunto es una pieza valiosa. De hecho, el ex delantero lo manda a la banca sin problemas contra Canadá en medio de las críticas por su rendimiento.

La selección chilena se prepara para una final contra Canadá, por la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024. La Roja necesita ganar sí o sí para clasificar a la próxima fase del torneo continental y la preocupación está puesta en el bajito rendimiento de Alexis Sánchez.

Incluso, AS10 fue reemplazado a los 65′ por Marcos Bolados contra Argentina y La Roja vio sus mejores pasajes contra La Albiceleste. Así las cosas, algunas voces apuntan a sacar a Alexis de la titularidad frente a Canadá.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla manifestó que “a Alexis Sánchez hay que seguir acompañándolo, seguir rodeándolo de buenos jugadores para que se pueda asociar, pero creo que individualmente Alexis tampoco está en condiciones de sacar el equipo adelante solo”.

“Sacamos a Arturo Vidal y Gary Medel y no pasó nada. Los sacamos de la citación, no están en el plantel, y no pasa nada, siendo Vidal un jugador que ha marcado la pauta 20 años en la selección chilena. Sacamos a Medel, un líder dentro del camarín y por qué no dejar a Alexis un partido en la banca”, agregó el ex delantero.

Alexis puede entrar después y romperla

Pinilla sentencia: “¿cuál es el problema? Después puede entrar Alexis y romperla, como lo ha hecho en diferentes circunstancias en otros partidos”.

Patricio Yáñez también opinó. “Yo lo tiro por la izquierda, donde está se pierde y no funciona. Si eso no va ocurrir yo creo que Gareca tiene que dejarlo en la banca. Y no es porque sea Alexis”, expuso.

Alexis contra Argentina: Pinilla no se hace problema con mandarlo a la banca contra Canadá.

Yáñez concluye que “todos dicen los cojones y huevos que tuvo Gareca para reemplazar a Alexis, pero es un jugador más que si no está funcionando a estas alturas, es un trabajo en equipo. Tienes que poner otra pieza que funcione. Y no es pegarle a Alexis, porque después aparecen los tontitos”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Canadá?

Tras caer con polémica ante Argentina, La Roja vuelve a la acción contra Canadá este sábado 29 de junio, por la tercera y última fecha del Grupo A de Copa América. El equipo nacional debe ganar o ganar para clasificar a la siguiente fase.