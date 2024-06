Ex mundialista exige que despidan a Ricardo Gareca si la Roja no clasifica en la Copa América: "Se tiene que ir"

Una verdadera final tiene agendada la selección chilena para este sábado, porque debe ganarle a Canadá para aspirar a clasificar a los cuartos de final de la Copa América.

La Roja tiene que vencer a los canadienses y esperar que Perú no derrote a Argentina por una buena diferencia, para así poner su nombre en la siguiente instancia del certamen continental.

Debido a lo malos resultados que ha obtenido Chile en la Copa empieza a recibir sus primeros cuestionamientos Ricardo Gareca, incluso hay algunos ansiosos que ya piden su salida si la escuadra nacional no accede a la fase de eliminación directa.

Críticas a Ricardo Gareca

Uno de los ex seleccionado que se caracteriza por dar declaraciones muy ácidas es Miguel Ángel Neira, quien en diálogo con Bolavip exigió la partida del Tigre si Chile no accede a cuartos de final.

“Si no clasifica se tiene que ir altiro, estamos a tiempo aún para las Eliminatorias, si esta Copa América no le importa a nadie”, indicó el ex volante que jugó en España 1982.

Ricardo Gareca recibe cuestionamientos. Foto: Photosport

“Yo vi el partido de Canadá con Argentina y no me parece que sea un equipo tan malo, hay que tener cuidado con esa selección, ellos son bien rápidos arriba”, agregó sobre los norteamericanos.

“Hoy en día no se puede mirar a nadie en menos, en el fútbol no, mira lo que pasó entre Portugal y Giorgia, a mi me preocupa el partido de Perú y Argentina, ahí puede pasar algo raro, no hablo de arreglín, dijo que futbolísticamente Perú le puede ganar”, cerró Miguel Ángel Neira.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Canadá por la Copa América?

El partido crucial entre las selecciones de Chile y Canadá por la Copa América se jugará este sábado 29 de junio, a partir de las 20:00 horas, en el Exploria Stadium de Orlando.

