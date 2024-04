El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, volvió a referirse a la barrera idiomática de Ben Brereton en La Roja. El escaso y casi nulo español del británico sigue siendo tema tras las declaraciones del mismo DT antes del debut contra Albania y Francia, cuando el delantero aún no era convocado de emergencia.

Y fue Mauricio Pinilla el que le dio un consejo a Brereton, por decirlo de alguna forma, para demostrar que sí se puede aprender idiomas en la necesidad y hasta obligación laboral.

“Aprendí italiano a la fuerza, en dos semanas ya estaba hablando. Le metí todo el acento… Tuve la suerte que llegué al Chievo Verona y no había ningún compañero de habla hispana”, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

El ex delantero y hoy comentarista agregó que “estaba Amauri, un brasileño. Ya llevaba seis años en Italia. Me concentraba con él y me dijo: ¿te hablo portugués o en italiano? Yo le dije en italiano. Hablábamos todo en italiano y ahí fui aprendiendo, en dos semanas ya hablaba”.

Pinilla políglota: español, italiano, portugués e inglés

El políglota rostro de la 92.1 FM complementó que “tengo facilidad con los idiomas, también pude aprender inglés, no soy especialista, pero tuve que aprenderlo a la fuerza también porque me quedé solo en Escocia (jugó en el Heart of Midlothian), para hacer todas mis cosas y trámites”.

Pinilla sentencia que “ahí tenía dos compañeros portugueses, quedamos de acuerdo de hablar dentro de la cancha y en el camarín en inglés, incluso entre nosotros, y fuera de la cancha hablábamos en español o portugués. Y en Portugal aprendí portugués. Y en los clubes nos hacían clases del idioma, dos o tres veces a la semana”.

Las nuevas declaraciones de Gareca

Cabe recordar que Brereton es hijo de madre chilena. Este pasado miércoles, Gareca reiteró que “lo que yo dije es real, pero ha habido muchas interpretaciones. El periodismo tiene una percepción y una visión que se puede distorsionar un poco. Yo lo que dije fue con un solo sentido. No lo va a condicionar en una convocatoria que sea inglés o que haya nacido en Inglaterra y que no hable fluido español”.

“Yo hablé con él y le dije que me gustaría que aprenda el español. No todos hablan inglés. Quiero que se adapte rápidamente a Chile. Cuanto más rápida sea su adaptación, cuanto antes aprenda el idioma, será mejor”, concluyó el DT de La Roja.

