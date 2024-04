El escaso español de Ben Brereton fue uno de los temas que marcó el debut de Ricardo Gareca en la selección chilena. El DT hizo un llamado en público para que el chileno-inglés aprendiera el idioma, pero después tuvo que aclarar que aquello “no sería un condicionante para una convocatoria”.

Varias semanas después de los partidos frente a Albania y Francia, el Tigre volvió a referirse a la situación de Brereton. “Lo que yo dije es real, pero ha habido muchas interpretaciones. El periodismo tiene una percepción y una visión que se puede distorsionar un poco”, aseguró a la radio uruguaya Carve Deportiva.

“Yo lo que dije fue con un solo sentido. No lo va a condicionar en una convocatoria que sea inglés o que haya nacido en Inglaterra y que no hable fluido español. Yo hablé con él y le dije que me gustaría que aprenda el español. No todos hablan inglés”, explicó.

“Quiero que se adapte rápidamente a Chile. Cuanto más rápida sea su adaptación, cuanto antes aprenda el idioma, será mejor”, estableció el DT, quien en un principio no consideró a Brereton para los duelos de marzo, pero lo llamó después de varias bajas.

“Yo le dije concretamente que aprenda el español porque le va a servir para comunicarse en el campo de juego y en la concentración, y le puede abrir las puertas en el continente sudamericano”, sentenció el técnico de la Roja.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

La Roja vuelve a la acción recién en junio. Antes de viajar a Estados Unidos para jugar la Copa América 2024, el equipo nacional tendrá un amistoso frente a Paraguay el 11 de ese mes. Jugarán a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

