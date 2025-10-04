En Egipto todavía no pueden creer la insólita norma que los sacó de la opción de clasificar directo a los octavos de final del Mundial Sub 20, dándole los pasajes a la selección chilena.

Pese a que los africanos vencieron por 2-1 en el Estadio Nacional e igualaron en puntaje y goles a los nacionales, la norma de las tarjetas amarillas fue la clave para que deban esperar si tienen un lugar como un mejor tercero.

Algo que trajo una furiosa reacción de la prensa de ese país, quienes explicaron en detalle lo sucedido, con un tono de injusticia deportiva que dio la vuelta al mundo.

En ese sentido, también lanzaron dardos al cuerpo técnico de su país, quienes fueron, luego de conocida la resolución, los culpables que deban esperar resultados para saber de su futuro.

La selección de Egipto venció a Chile por 2-1. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijeron en Egipto por el partido contra Chile?

El diario Al Masry Al Youm entregó los detalles de los sucedido tras la victoria de Egipto sobre la selección chilena: “Por qué Chile clasificó directamente a pesar de tener la misma cantidad de puntos y goles que Egipto”.

“Mientras que los Faraones recibieron seis… Se suponía que Egipto y Chile estarían empatados con tarjetas amarillas, con cinco cada uno en los tres partidos, pero un miembro del cuerpo técnico del equipo nacional egipcio recibió una tarjeta amarilla adicional durante el partido de hoy contra Chile“.

Furia similar a la de Akhbar El Yom: “Esto se debió a que dos miembros del cuerpo técnico recibieron tarjetas amarillas (el segundo entrenador Alaa Abdo y el director administrativo Hamada Anwar) por disentir, además de las tarjetas amarillas de los jugadores. Esto inclinó la balanza a favor de Chile, otorgándole el segundo puesto del grupo”.

Por ahora deberán esperar que termine la ronda final de las fases de grupo para saber si pueden meterse en octavos de final como uno de los mejores terceros, aunque con la rabia que se les escapó de las manos.

