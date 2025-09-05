La noche del pasado jueves la Roja hizo su esperado regreso a las canchas por eliminatorias rumbo al Mundial 2026 contra Brasil, y a pesar de que la selección nacional ya no tiene opciones de clasificar a la cita mundialista, este partido simbolizó el inicio de una nueva etapa para el plantel.

Tras la renuncia de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova asumió con entrenador del equipo y en su primera nómina anunció grandes cambios: La Generación Dorada quedó fuera y volvió a llamar a Ben Brereton, también se sumó Lawrence Vigouroux como el portero titular.

El encuentro terminó con un contundente 3 a 0 en donde Estêvão Willian, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes fueron los encargados de sentenciar el partido. Y a pesar de esta dura derrota, si hubo una positiva cifra que dejó el encuentro.

El único buen resultado que dejó el partido entre Chile y Brasil

Tras la seguidilla de derrotas, muchos hinchas comentan en redes sociales la falta de interés que hay en el presente de la selección comparándolo a lo que ocurría hace 10 años en el peak de la Generación Dorada.

La Roja cayó contra Brasil/Photosport

Por lo mismo, muchos creen que son muy pocos los que siguen estos partidos, sobre todo considerando que la Roja terminó última en clasificatorias y eliminada con una fecha de anterioridad.

Sin embargo, la transmisión de Mega en las clasificatorias lideró el rating del jueves 4 de septiembre, según revela Kantar IBOPE Media el partido dejó una cifra de 1,6 millones en rating, mientras que en AVRch obtuvo 3,6 millones.