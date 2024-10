Ricardo Gareca no sólo cometió una contradicción en torno a su manera de abordar la convocatoria de Ben Brereton a la Roja. El Tigre comentó que es un jugador que le gusta. Pero lo incluyó en su primera nómina sólo por una lesión de última hora: la de Javier Altamirano. Lo sacó en el primer tiempo de la histórica derrota frente a Bolivia en en el Estadio Nacional.

Y por si eso fuera poco, no lo llamó para la fecha FIFA doble de octubre en las Eliminatorias 2026. Tras la agónica derrota contra Brasil, se escuchó en voz de Gareca una visión diametralmente opuesta a la que dio cuando fue presentado aquel 25 de enero de este año.

“¿Cómo piensa potenciar a los jóvenes y cómo se puede asumir este recambio?”, fue la pregunta del periodista Daniel Arrieta. La respuesta que dio el Tigre fue elocuente. Y hasta aludió a una consulta que ya le habían hecho en aquella ocasión, cuando fue presentado como una súper estrella.

Gareca aseguró que “les dije en un momento: solamente estoy enfocado en la selección mayor. En este proceso. Lo único que me interesa es lograr los objetivos. Y sólo estoy enfocado en la selección mayor”. Pero prosiguió con su reflexión. Siempre acogido a la urgencia de obtener resultados para alcanzar uno de los seis boletos directos al Mundial. O al menos el que permite jugar el repechaje.

Pablo Milad presentó a Ricardo Gareca en el hotel Intercontinental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Todo lo que tenga que ver con la menor, con el presidente, la dirigencia, la gerencia deportiva, hablamos en cuanto a todo lo que están haciendo ellos, me dieron a entender que hay un gran interés para que el joven empiece a captar talentos. Pero yo les pedí y les dije que más allá de ese interés, que por supuesto que van a contar con la selección mayor en todo lo que pueda serle útil, lo único que me interesa es la selección mayor“, expuso el ex seleccionador de Perú.

Y prosiguió. “Me contrataron por objetivos, el contrato es hasta que terminen las Eliminatorias y hasta dónde llega Chile. Si se clasifica al Mundial, se prorroga automáticamente. No puedo proyectarme o meterme en algo que lo único que hace es desenfocarme. Necesito estar enfocado en la selección mayor”, sentenció para dar por cerrado aquel tema. Pero los resultados han estado muy lejos de lo esperado. El penúltimo lugar hizo cambiar la visión de Gareca.

Gareca expone una contradicción grande en la Roja: ¡ahora le interesa el proceso largo!

Ricardo Gareca dice que tiene fuerzas para seguir al mando de la Roja, aunque manifestó una clara contradicción en torno a su discurso inicial y el posterior a la dolorosa caída frente a la Canarinha. “Me encantaría poder continuar un proceso. Pero no está a mi alcance”, dijo el Tigre, evidentemente abatido por el momento.

“Creo que Chile necesita un proceso, pero no sé si somos los indicados. El cuerpo técnico está viviendo este momento. Y creemos que es necesario que Chile vaya viendo otras alternativas que pueden ser importantes”, afirmó Gareca. Por eso citó a cuatro jugadores de Universidad de Chile, el líder del Campeonato Nacional 2024. Y apostó por el ingreso de Marcelo Morales en la segunda parte contra el Scratch.

De todas maneras, sabe que el camino puede tener un final abrupto de continuar la tónica actual. “No sé si perduraré en el proceso. Las ganas las tengo, pero no podría darte una respuesta dado el ademán de exigencia de resultados que hay. Pero estoy totalmente preparado para eso”, reconoció el ex estratego de Vélez Sarsfield de Argentina.

Ricardo Gareca le da indicaciones con fervor a Thomas Galdames, quien fue el lateral izquierdo titular ante Brasil. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hay cosas que no puedo resolver yo. Yo puedo decir que estoy fuerte, me gusta y creo que el desafío es necesario. Después hay otras cosas que deben analizar el presidente, los dirigentes y toda su comitiva”, cerró Ricardo Gareca, quien debe preparar un desafío dificilísimo: la visita a Barranquilla para medirse a Colombia. Tras eso, vendrán dos partidos en la fecha FIFA doble de noviembre: el duelo contra Perú en Lima y recibir a Venezuela en Santiago.

Así va Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La Roja se ubica en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones en las Eliminatorias 2026. Sólo está por delante de Perú, que podría dejar a Chile como colista en caso de vencer a Uruguay este viernes 11 de octubre.