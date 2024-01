Esta jornada arriba Ricardo Gareca al país para asumir como el nuevo entrenador de la selección chilena, con miras a la Copa América 2024, aunque lo más importante es para las eliminatorias para el Mundial 2026.

Uno que tuvo tiempo para trabajar con el técnico argentino fue Jorge Valdivia, quienes coincidieron algunos partidos en el Palmeiras de Brasil, donde pudo conocer el lado más humano del nuevo DT de la Roja.

En ese sentido, el ahora comunicador en la cadena ESPN, asegura que Chile se queda con un entrenador que trabaja de muy buena manera el camarín y que es cercano al jugador, lo que simplifica las cosas en la interna.

“Coincidimos todos en el análisis, más que futbolístico, en el manejo grupal. Es un entrenador muy honesto, sincero, no se hace dramas desde lo futbolístico, es muy claro, es muy simple. Volví a Palmeiras, él ya llevaba cuatro partidos, pero se hablaba de que trabaja muy bien, que era muy simple en sus trabajos, pero simple de explicar. Menos, es más, para resumir”, explicó.

El otro lado de Gareca

Para Valdivia, al momento de volver a Palmeiras, “les llamaba la atención era la honestidad con la que trabajaba, el trabajo grupal, el trato con el jugador que es muy respetuoso”.

Si bien no le fue muy bien en ese paso por el fútbol brasileño, dejó una huella importante en sus jugadores.

“Le fue muy mal, pero alcanzo a estar seis o siete partidos con él, donde jugué tres porque me lesioné. No alcancé a jugar mucho, pero destaco el trato que es cercano, pero no de amigo, no de comamos un asado. Es de entender el estado de ánimo de la persona”, detalló Valdivia.

Por lo mismo, cree que era el entrenador adecuado por el momento que vive la selección chilena, donde se necesita un trabajo de unión para sacar a flote a la Roja en las competencias y para el futuro.

“Todos esperábamos y queríamos que fuera Gareca, porque había pocos entrenadores en el medio con la experiencia para agarrar la selección chilena y enrielarla. Lo que hizo en Perú fue extraordinario. Pablo Milad eligió un buen entrenador y hay que darle tiempo, a pesar de que no tiene mucho, pero conoce bien a los jugadores que va a dirigir”, finalizó.

