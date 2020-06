Ricardo Gareca confiesa que Arturo Vidal y Jorge Valdivia son su debilidad: “Son jugadores de buen toque”

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, solo tuvo palabras de elogios para Arturo Vidal y Jorge Valdivia, pues en el programa Todos Somos Técnico de CDF confesó que son su debilidad por su buen toque de balón.

“Tengo debilidades por los jugadores de buen toque (...) Vidal es un jugador que reúne todas las facetas (...) Por otra parte, a uno que tuve la posibilidad de dirigir en Palmeiras, aunque muy poco, fue a Jorge Valdivia. De los 13 partidos que me tocó dirigir, me tocó entrenarlo en uno y medio, máximo. Es un jugador sensacional, con una técnica increíble. Desafortunadamente no tuvimos mucho tiempo. Chile es una generación de jugadores muy talentosos”, partió diciendo.

También, tuvo palabras para defender el trabajo de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Chilena. “Hay que darle tiempo. Un técnico de la experiencia de Rueda es el más indicado para hacer un análisis respecto a las virtudes y falencias del equipo (...) Los dos partidos que nos tocó enfrentarnos, fueron diferentes. En Estados Unidos hizo muchas pruebas respecto a la selección titular, Perú ganó bien. En la Copa América se vio un resultado abultado, sin embargo, Chile nos complicó mucho, con varias situaciones de gol. El partido estaba para cualquiera de los dos lados”.

Ricardo Gareca solo tuvo palabras de elogios para Vidal, Valdivia y Rueda. (FOTO: Getty Images)

Finalmente, negó todos los rumores que lo vincularon en algún momento con la Roja y señaló que no tiene ninguna información de Conmebol sobre el retorno de las Eliminatorias.