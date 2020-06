Ricardo Gareca elige a un ex Universidad de Chile: "Rodrigo Astudillo era uno de mis jugadores favoritos"

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, sorprendió a todos al elegir al ex jugador de Universidad de Chile, Rodrigo Astudillo, como uno de sus jugadores favoritos.

El Tigre dirigió al delantero en Talleres de Córdoba cuando llegó al club de la T en la temporada 1998.

"Astudillo era uno de mis jugadores preferidos. Más allá de que haya sido un futbolista resistido. Porque cuando estaba encendido tenía todo: juego y gol”, aseguró el estratega en Radio Mitre.

Rodrigo Astudillo en su paso por el Cruz Azul (Getty Images)

Astudillo defendió la camiseta de Universidad de Chile en el Torneo de Clausura de 2006, donde ocupó la camiseta número 10. No fue un desastre, pero tampoco dejó huella y por algo no se le renovó para la temporada siguiente.

El Potro se retiró cuando cumplió apenas 32 años (2008) y hace un tiempo declaró que "me retiré a los 32 años. Siempre es bueno dejar el fútbol antes que él te deje. Tomé la decisión. No sé si acertada o no. Pero era lo que sentía en ese momento".