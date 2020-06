Jorge Valdivia revela cláusula en su contrato en Palmeiras: "Si iba a la selección chilena, no renovaría"

Probablemente, los mejores años en la carrera de Jorge Valdivia los vivió en Brasil. Allá, el Mago defendió al Palmeiras de gran forma y hasta el día de hoy es considerado por los hinchas como uno de los mejores jugadores que ha pasado por el club, algo que en la directiva parece no ser tan así.

En conversación con Fox Sports, el chileno se refirió a su paso por el fútbol brasileño y reveló los problemas que tuvo con Alexandre Mattos, ex director deportivo y al que responsabilizó de su salida. "El 90% de la responsabilidad de mi partida es suya (Mattos). Cuando se renovara mi contrato, sería un contrato de productividad".

Fue ahí que sorprendió contando que hasta le prohibieron ir a la Roja. "Había muchas cosas raras en el contrato. Por ejemplo, si iba a la selección chilena, no renovaría. Pensé que era injusto ser castigado por ir al equipo nacional. Defender mi país es un premio".

Pero como si fuera poco, Valdivia también apuntó contra Paulo Nobre, ex presidente del club. "También estaba molesto con Paulo, quien me llevó a entrenar. Me sentí traicionado por él. Y tuvimos un buena relación porque nos conocíamos desde hace mucho tiempo".

Durante sus años en Palmeiras, Jorge Valdivia se transformó en uno de los jugadores más valorados del torneo brasileño. Foto: Agencia Uno

El Mago también asumió que no estuvo en su mejor rendimiento en su segundo paso por el club. "Tenía mucha responsabilidad de no cuidar adecuadamente algunas lesiones. Y sufrí las consecuencias, especialmente de los medios de comunicación. Pero hubo otras ocasiones en que no fue mi culpa. Jugué sin poder jugar. Regresé demasiado pronto, procesos de recuperación acelerados. Y nadie fue allí para defenderme".

Finalmente se mostró abierto a poder regresar en algún momento al Palmeiras y pidió respeto a su trayectoria. "Por supuesto que quiero volver. Me encantaría, algún día, volver al menos a ver un partido como invitado. Nunca me recuerdan en absoluto, nunca me citan".

"Si tienes un problema conmigo, puedes llamar y enviar un mensaje. Me gustaría, algún día, ser recordado en las redes sociales del club, con felicitaciones, feliz cumpleaños, un video con mi juego. Pero, a pesar de todo, soy un palmeirense", sentenció.