Ricardo Gareca entregó la lista de convocados de la Roja para la fecha de noviembre de las eliminatorias. El Tigre apeló a sus jugadores de confianza y nuevamente dejó afuera a los históricos de la generación dorada. Los nombres de Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Mauricio Isla entre otros, nuevamente quedaron fuera del equipo del trasandino.

Medida que se ha repetido desde que inició su proceso y que ahora fue respaldada por Jorge Aravena. Es que más allá del mal momento en las clasificatorias, donde se marcha último, el “Mortero indicó que es momento de cerrar el tema y empezar a mirar en el futuro de una vez por todas.

“Esta nomina esta dentro de los márgenes de los seleccionables. Yo creo que en ningún momento pensó en la generación dorada, porque ya no están para la selección definitivamente. Ya no los llamó más. Es un capítulo cerrado”, indicó de entrada el ex seleccionado en conversación con Redgol.

Ahora a los llamados a hacer el “recambio”, Aravena entregó su apoyo y hasta lamentó la ausencia de una de las figuras del campeonato nacional. “Los que llamó ahora son jugadores que están jugando en el extranjero y son jóvenes. Es momento de que rearmar la selección. Ojalá en esta fecha pueda jugar Luciano Cabral. Lo que me sorprendió fue que no estuviese Matías Zaldivia”, apuntó el ex Universidad Católica entre otros.

¿La nueva figura de la Roja?

Pero Jorge Aravena no pierde la ilusión y puso todas sus fichas en uno de los mayores proyectos de Universidad Católica y que hoy tiene la gran chance de poder afianzarse en la selección. “Ahora el que destaco es Gonzalo Tapia que hace cuatro años vengo diciendo que es el futuro delantero de la selección. Me parece absolutamente lógico que sea convocado”, sentenció.

Cabe consignar que Chile juega primero el 15 de noviembre de visita ante Perú, en duelo fijado a las 10:30 horas de nuestro país. Luego el 19/11 la Roja recibe a Venezuela a las 21:00 horas en el Estadio Nacional.

Esta fecha será clave ya que Ricardo Gareca está obligado a sumar para así intentar salir del fondo de la tabla. Todo indica que un nuevo tropezón podría dejar su cargo.