Uno de los candidatos que suma más fuerza para ser el próximo entrenador de la selección chilena, para las eliminatorias para el Mundial 2026, es el actual técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

El argentino boliviano ha asumido el protagonismo de su nombre, dentro de varios otros que han aparecido, con completo orgullo, destacando la importancia que tiene la Roja.

Luego de la entrevista de su representante, Luciano Duthu, quien aseguró que siempre una selección está por encima de cualquier club, Quintero cuenta su versión de lo que se ha dicho en estos días.

De todas formas, deja en claro que su centro está puesto en finalizar la temporada con Colo Colo, donde tienen chanches en el Campeonato Nacional, además en la definición de Copa Chile.

Elogios por la Roja

Fue en conferencia de prensa en el estadio Monumental, donde Quinteros expresó sus emociones por sonar en la Roja: “Yo como entrenador me siento orgulloso de ser opción para la selección chilena“.

“Eso es algo que siento, de ser una de las opciones que puedan tener, pero sinceramente hoy estoy enfocado en los cuatro partidos que faltan para terminar la temporada, que fue complicada y con muchos problemas, lesiones y situaciones que han exigido al club, cuerpo técnico y jugadores”, precisó.

Algo que deja en claro es que está pasando un bueno momento en Colo Colo, pero que cuando finalice la temporada habrá conversaciones importantes.

“Lo demás el tiempo lo dirá, más adelante se sabrá. Yo estoy muy cómodo aquí en el club. Siempre los proyectos deportivos, que en algunos días se hablará, estaré muy atento para esas reuniones”, enfatizó.

Plazos

Quinteros no quiere meter presión a la directiva de Colo Colo, donde asegura que están peleando cosas importantes en el torneo y para poder estar en una nueva Copa Libertadores. Por lo mismo, no se pone plazos de negociación y espera resolver primero lo futbolístico.

“Yo no me pongo plazos. Si nosotros terminamos de la mejor manera esta temporada, imagino que el club, los directores, estamos esperando eso, clasificar a Copa Libertadores. Si es así, los proyectos deportivos son más importantes y ambiciosos, de más alto nivel porque la gente lo va a exigir. Estaremos pendientes de estas últimas finales, de cumplir el objetivo que cumplimos en los dos años anteriores”, explicó.

En cuanto a seguir en Colo Colo o escuchar nuevas propuestas, quiere darse el tiempo necesario, pero cuando tengan definido qué les depara para la próxima temporada.

“Yo no tengo plazos para nada. Si en diciembre tengo que quedarme en el club lo haré y si me tengo que ir o esperar, esperaré. Buscaré alguna opción, pero no me pongo plazos. Siempre voy donde los proyectos deportivos me gusten, esté cómodo y pueda desarrollar un trabajo a mediano y largo plazo, que es mucho mejor, para alcanzar los objetivos”, finalizó.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros ha dirigido un total de 149 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha conseguido 76 triunfos, 41 empates y 32 derrotas, sumando los títulos de Campeonato Nacional, Copa Chile y Supercopa de Chile.

