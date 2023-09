Gonzalo Fierro habló con Paulo Flores y RedGol tras el empate sin goles de la selección chilena contra Colombia, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Uno de los temas que abordó el otrora lateral chileno fue la lesión de Arturo Vidal, quien a todas luces se exigió más de lo recomendado pese a estar al filo. Fierro analizó las responsabilidades por la virtud y vicio del Rey Arturo para dar de más por la Roja.

“El propio médico es uno mismo, uno mismo sabe si está o no en condiciones, cuánto puede jugar o si no puede. Todos sabíamos que Arturo venía con esa lesión, incluso hace varios meses. Contra Uruguay no jugó como titular por lo mismo”, dijo Fierro.

El otrora seleccionado nacional sostuvo que “creo que la responsabilidad por lo que pasó es compartida. Me tocó estar en partidos de definición y muchas veces jugué lesionado. Una vez jugué al borde del desgarro porque uno siempre quiere estar y Arturo sabemos cómo le gusta la selección. No se iba a perder el partido”.

“Entre el médico, el técnico y el médico deben tomar una decisión, pero no se le puede culpar a uno. Ayer fue una responsabilidad compartida. Quizás los médicos no querían que jugara, pero Arturo sí y Berizzo deseaba que estuviera. Es una decisión difícil de tomar”, complementó.

También se refirió a la presencia de Alexis, que también complicado en lo físico y sin fútbol desde hacía casi tres meses fue titular en la Roja, evidenciando que está muy lejos de su mejor versión.

“¿Si Alexis pidió jugar? Yo creo que sí, así como pasó en su momento con Gary en el Mundial. Son jugadores importantes, están disfrutando su último tiempo en la selección porque tiene que venir un recambio. Para muchos es la última eliminatoria o Mundial si Chile clasifica. Creo que en el momento que viven los jugadores, confían en sus capacidades, pero también tienen que entender que hay compañeros que están mejor en lo físico. La responsabilidad es compartida”, sentenció.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado la tarde de este miércoles y su recuperación dependerá de los avances. No obstante, se espera que le tome por lo menos dos a tres meses el poder regresar.

¿Cuáles son los próximos rivales de la selección chilena?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por eliminatorias en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.