Gareca le para los carros a un periodista: "No cambiemos las palabras"

Ricardo Gareca terminó la conferencia de prensa post partido con Argentina bastante mosqueado. La dura derrota de la selección chilena lo tenía cabizbajo, por lo que la última pregunta lo molestó.

“Desprendo que usted está tranquilo con el nivel alcanzado y cómo está jugando la selección”, fue parte de la última consulta que un periodista le realizó al Tigre, quien de inmediato sacó las garras.

“No cambiemos las palabras. No estoy tranquilo con el nivel ni nada por el estilo, ni es el nivel que me gusta a mí. Si no, se lo aclaro para que haya una buena interpretación”, contestó de manera tajante.

Luego agregó que “hoy jugamos mal, hoy nos superaron. No fue la producción que queremos, simplemente eso. Debemos mejorar mucho de cara a lo que se viene, futbolísticamente. Quiero ser claro, no estoy conforme con el nivel, debemos mejorar mucho más”.

Gareca espera que la Roja encuentre el buen fútbol ante Bolivia

Confianza de Gareca para jugar con Bolivia

Ricardo Gareca luego manifestó que tiene optimismo de cara al duelo del próximo martes, ante Bolivia. “Lo que puedo decir es que el partido que se viene es otra historia diferente, hay que sacarla adelante”, señaló.

Agregó el DT que “las eliminatorias son duras, complicadas, eso lo sabemos todos. Podemos recuperarnos con nuestra gente, debemos recuperar ese nivel futbolístico que despertó elogios los primeros partidos”.

Entiende que lo sucedido en Copa América hace dos meses pegó duro. “A lo mejor no se cumplieron las expectativas en la Copa América. Lamentablemente hay que salir de esta situación. Si lo hicimos en determinados partidos, podemos volver a hacerlo. Esa es la fe que tenemos. Estamos en condiciones de poder hacerlo”, finalizó Gareca.