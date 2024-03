Francia quedó obligada a despejar dudas en el amistoso ante Chile y Kylian Mbappé fue el encargado de sacar la voz en la antesala. El capitán de Les Bleus tuvo que salir al paso de dos rumores. Uno en torno al equipo nacional que lidera y otro, a su futuro profesional.

En primer término, porque el cuadro adiestrado por Didier Deschamps saldrá a la cancha del estadio Velódrome tras una versión periodística que apunta a las pocas ganas de los jugadores en afrontar este amistoso. “Está dentro de nuestra vida ser criticados”, expresó Mbappé.

“Ese juego ya terminó. Depende de nosotros reaccionar para no generar dudas en el equipo porque actualmente no existen. Queremos mostrar una reacción”, afirmó la superestrella del fútbol mundial luego del baile de Alemania, aunque eso sólo se vio refrendado con un 2-0 a favor de la Mannschaft.

Añadió que “es una advertencia. Pero no vamos a tirar todo lo que hemos hecho a la basura. No vamos a fusilar a los muchachos después de un solo partido perdido. Seguimos unidos, llenos de confianza y humildad”. El capitán y máximo referente del equipo, sobre todo tras la ausencia de Antoine Griezmann, dejó una declaración de principios muy elocuente.

Francia espera por Chile: Mbappé sale al paso de los rumores de su fichaje por el Real Madrid

Francia tiene definida la formación para enfrentar a Chile y Kylian Mbappé lógicamente es parte de ella. El crack del Paris Saint-Germain tuvo otra misión en la conferencia de prensa de este lunes 25 de marzo. Explicar las palabras de un compañero de selección.

El volante Aurelién Tchouaméni, quien milita en el Real Madrid y dijo que Mbappé se verá con mucha más frecuencia en España. Todos en aquel país relacionaron esos dichos con el fichaje del campeón y subcampeón del mundo por el cuadro Merengue.

Pero nada de eso fue así. Al menos no para el “10” de cuadro francés. “Jugué en la Real Sociedad, luego en el Barcelona y después quizás en el Atlético de Madrid. Entonces me van a ver más a menudo, a eso se refería“, apuntó Mbappé sobre los duelos que ya disputó por el PSG en la Champions League.

Además, la estrella del elenco parisino palpita Le Classique por la 27° fecha de la Ligue 1, que se disputará el 31 de marzo en el Velódrome. “No me importa cómo me reciban. Entenderé si me silban porque hay un clásico el domingo. Estaré gratamente sorprendido si no me pifian”, afirmó Mbappé.

¿Cuándo juega Francia vs. la Roja el amistoso?

Francia recibirá a Chile en el estadio Velódrome este martes 26 de marzo a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

