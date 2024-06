El partido ante Argentina está a la vuelta de la esquina y en la Selección Chilena buscan cómo pararse de la mejor manera ante los campeones del mundo. Para ello habrá que hacer mucho más de lo que se hizo ante Perú, donde la Roja mostró poquito.

A esta baja presentación se suma la ausencia forzada de Diego Valdés, quien salió con serios problemas en el duelo ante los incaicos y que tiene un desgarro.

¿Cómo pararse ante Argentina? ¿El mismo esquema que con los peruanos? Las preguntas se apilan una sobre otra y no hay una sola respuesta. El mundo del fútbol tiene opiniones divididas, aunque todos coinciden en que lo mostrado por los dirigidos de Gareca fue débil, por decirlo menos.

Uno de los que se animó a dar su vaticinio y sus impresiones para el duelo ante los argentinos fue Fabián Estay. El ex jugador radicado en México vive de más cerca la Copa América y sigue cada paso que dan sus compatriotas.

Palabras de uno que sabe

Contactado por Redgol, Fabián Estay fue enfático y aseguró que no alcanza con lo mostrado ante Perú. “Por lo que había mostrado Chile en los partidos amistosos había una ilusión importante y se pensaba que a Perú se le podía ganar de forma fácil. Pero, en competencia oficial es diferente, con guitarra es otra cosa. Lamentablemente, no deja de ser un llamado de atención”, empezó su análisis el ex jugador de la Selección.

“Contra Argentina hay que mejorar el tema de la precisión. Ante Perú, hubo muchas equivocaciones de ambos conjuntos, al final se terminaron anulando ambos esquemas de juego. Me parece que a Argentina hay que cortarle los circuitos y tener la pelota. Después de quitarle la pelota, saber tenerla bien. Porque si la quitas y después la pierdes rápidamente, Argentina te puede liquidar. Es un equipo muy pragmático, de repente te cede terreno, pero cuando te aprieta y viene el tema del contragolpe, puede ser letal. Hay que tener mucho cuidado”, analizó Fabián Estay.

En cuanto a los nombres, Estay ofrece una variante. “Hay que apostar a jugar diferente. No sé si Edu Vargas con Alexis deben estar arriba. Me parece que Brereton entra con muchas ganas, con mucho entusiasmo. El tema de la velocidad si juega Otamendi, puede ser un factor importante. Si juegan los dos centrales que jugaron con los canadienses es más difícil, porque tienen velocidad y viven grandes momentos individuales”, propuso el ex amigo de Zamorano.

Ben Brereton entró con ganas ante Perú | Photosport

“Chile debe centrarse más en la precisión y la posesión de pelota. Tener a alguien que ayude más a Pulgar, entendiendo que Marcelino no está en su posición natural como volante mixto, le cuesta más trabajo, no estuvo tan certero. En general, lo mostrado ante Perú fue flojo. Eso sí, yo alabo lo de Claudio Bravo que estaba lastimado y que fue de lo más destacado de la Roja”, cerró el ex jugador radicado en México.