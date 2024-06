En Perú le siguen metiendo leña al fuego y la estrategia en Lima, en la previa de Copa América, es colmar la paciencia del entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca. En los alrededores del Rimac siguen sin superar la llegada del Tigre a La Roja tras la histórica campaña con el representativo incaico.

El diario Líbero en Perú insistió con el tema de una posible salida de Gareca por la complicada situación financiera que atraviesa la ANFP en medio de la gestión de su presidente, Pablo Milad. Pese a todo, el mismo entrenador descartó cualquier posibilidad de un adiós.

“La portada de Líbero impactó al Tigre luego de que se conociera —por medio del periodista Juan Cristóbal Guarello— que podría dejar a Chile por problemas económicos en la ANFP”, sostiene el medio peruano.

De todas formas, el mismo medio recoge la reacción del Tigre: “Ricardo Gareca y su tajante respuesta a peruanos: ‘Mi compromiso con Chile es absoluto'”.

En Perú le dan con supuesta salida de Gareca

“Ricardo Gareca, técnico de la selección chilena, fue directo sobre los presuntos problemas en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) previo a la Copa América 2024. El estratega argentino señaló que desconoce del tema financiero y reafirmo su compromiso con La Roja hasta el final de su contrato, el cual vence al final de las Eliminatorias al Mundial 2026”, complementan.

La polémica portada de Líbero.

El medio peruano sentencian que “en líbero, a raíz de las polémicas declaraciones del periodista chileno Juan Cristóbal Guarello, quien señaló que la ANFP atraviesa graves problemas económicos, se armó una portada para el domingo 9 de junio con el título: ‘¿Gareca deja Chile?’. El comunicador comentó que este inconveniente ha originado que se despidan a algunos miembros de la asociación chilena y que tengan complicaciones para pagar el sueldo del ex DT de Perú”.

¿Qué dijo Gareca sobre su futuro y la situación de la ANFP?

En rueda de prensa previa al partido amistoso contra Paraguay, Gareca manifestó que “nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso. No entro en polémicas con colegas, no entro en polémicas con jugadores, jamás me permitiría un tipo de esas cosas, porque represento, ni más ni menos, a una federación”.

Concluyó que “tengo un contrato con Chile, independientemente de los inconvenientes que pueda tener la federación que no los tiene, al menos, hasta el momento no me las ha manifestado y todo lo que hemos requerido nos ha cumplido en todo aspecto. Independientemente que las pueda llegar a tener en un futuro, tengo un contrato y lo voy a respetar hasta las últimas consecuencias, tanto deportiva como financieramente”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay, en el único amistoso previo a Copa América, el martes 11 de junio desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Por Copa América de Estados Unidos 2024, Chile enfrentará precisamente a Perú en Clásico del Pacífico (21 de junio), a Argentina (martes 25 de junio) y Canadá (sábado 29 de junio).