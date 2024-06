El ex delantero de Colo Colo apareció en el Estadio Nicolás Chahuán no pudiendo caminar por su cuenta, lo que explica su ausencia de cuadrangular internacional.

En el amistoso donde la Selección Chilena Sub 20 derrotó por 1-0 a Canadá, por el cuadrangular internacional que se juega en La Calera, a muchos les extrañó la ausencia del delantero Damián Pizarro, que por su edad era elegible en el equipo de Nicolás Córdova.

Más sorpresa hubo aún porque el ex ‘9’ de Colo Colo apareció en el Estadio Nicolás Chahuán apoyándose en unas muletas para poder moverse. Obviamente se generó preocupación respecto del jugador, más aún cuando a la vuelta de la esquina se sumará a la disciplina del Udinese.

Sin embargo, la cuenta Roja y Pasión en X explicó las razones por las que Damián Pizarro acudió al recinto calerano con ayuda de este material ortopédico, pues aseguran que “fue intervenido de un quiste, lo que le impidió ser elegido para este cuadrangular amistoso”.

Lo anterior no traería complicaciones para el próximo paso de su carrera en Europa, donde buscará sumar minutos en su primera experiencia internacional. De igual forma, se estima que el proceso de recuperación lo haga en suelo chileno.

¿Podrá jugar Damián Pizarro el Mundial Sub 20 con Chile?

Si bien el atacante tiene todas las condiciones para poder reforzar al equipo nacional en la próxima Copa del Mundo Juvenil, hay factores deportivos y de edad que impedirían que el otrora jugador de Colo Colo pueda defender a La Roja.

Damián Pizarro nació el 28 de marzo de 2005, es decir, no cumple con el requisito de la edad para jugar el Mundial Sub 20, a lo que se agregaría el hecho de que, al no ser fecha FIFA, Udinese no está obligado a ceder al futbolista para este torneo.

¿Cómo fueron sus números en Colo Colo?

Desde su estreno con la camiseta alba en octubre de 2021 hasta su despedida del club, Damián Pizarro disputó un total de 58 compromisos, en los cuales estuvo en cancha durante 3.565 minutos, con un registro total de 12 goles y ocho asistencias.

Damián Pizarro no pudo jugar con la Selección Chilena Sub 20 (Photosport)

