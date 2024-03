Como toda una sorpresa de último minuto fue la nominación de Ben Brereton a los partidos amistosos de la selección chilena, ante la selección de Albania y la selección de Francia.

El delantero será parte del estreno del proceso del técnico Ricardo Gareca, quien en un comienzo no lo había llamado para estos encuentros, aunque se subió de última hora al avión a Italia.

Luego de una polémica declaración, donde sugirió que no era bueno que el atacante no hablara español, por el tema de la comunicación, aunque no era un impedimento para esta en la Roja, el técnico argentino lo borró de la primera citación.

Por lo mismo, luego de que tuvo que llamar a otros cuatro jugadores ante importantes bajas, Ben Brereton apareció de inmediato en Italia para trabajar con sus compañeros.

A la lucha por un puesto

Según reporta Keno Salinas, quien estuvo presente en el arribo de la selección chilena a su entrenamiento, Ben Brereton ya está en la práctica junto a sus compañeros en Italia.

El jugador de la Premier League se bajó del bus en compañía de Alexis Sánchez y Mauricio Isla, para luego entrar en el proceso de entrenamiento bajo las órdenes del Tigre.

A la espera de que se complete toda la nómina de seleccionados nacionales, Brereton aprovecha de mostrarse con Gareca, para dejarle en claro las ganas que tiene de estar en el proceso.

Más allá de que el idioma es un impedimento, importante para el entrenador de la Roja, estos días servirán para conversar sobre el tema y de lo que quiere del delantero para la Copa América y las eliminatorias para el Mundial 2026.

