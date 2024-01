Clemente Montes fue convocado a la Sub 23 que disputará el Preolímpico de Venezuela el martes. El jugador de Universidad Católica había quedado fuera de la nómina final, pero la vida le sonrió para darle una nueva oportunidad.

El llamado de emergencia para Montes se debe a la lesión del delantero Lautaro Pastrán. El atacante de Católica contestó a la urgencia y ya se encuentra en Venezuela para sumarse al equipo dirigido por Nicolás Córdova.

Tras su llamado a la selección y en una entrevista con La Franja, Montes afirmó estar “súper contento y sorprendido, no me lo esperaba. Quiero aprovechar la oportunidad que se dio y sacarle el jugo al máximo a esta experiencia, ya que es un roce internacional importante”.

Chile se ubica en el grupo B del Preolímpico junto a Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. Cabe destacar que los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la ronda de semifinales y los dos que jueguen la final serán quienes representen a la Conmebol en los Juegos Olímpicos.

Las expectativas de Montes

Sobre la preparación de la selección frente a Perú afirmó que “nos preparamos bien, trabajamos en la semana y estamos claros con el objetivo que queremos cumplir: clasificar a los Juegos Olímpicos”.

Sobre los equipos que disputan el Preolímpico señaló que “Sudamérica siempre se ha identificado por equipos muy difíciles, el grupo será complicado, pero vamos a estar a la altura y trabajaremos para eso”.

Los partidos de Chile en el Preolímpico



Domingo 21 de enero | 17:00 hrs | Perú vs. Chile

Sábado 27 de enero | 20:00 hrs | Uruguay vs. Chile

Martes 30 de enero | 20:00 hrs | Chile vs. Argentina

Viernes 2 de febrero | 20:00 hrs | Chile vs. Paraguay

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.