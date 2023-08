La selección chilena tiene el debut en eliminatorias al Mundial 2026 a la vuelta la esquina. La Roja visita a Uruguay y recibe a Colombia por la primera fecha doble con otras dudas: la presencia de Claudio Bravo y el momento de Alexis Sánchez, sin club al inicio de la temporada.

El arquero de los registros de Real Betis privilegió sus vacaciones por sobre los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia, en junio. Esto hace suponer que Eduardo Berizzo no lo considera desde entonces a futuro.

Pero Bravo aún se siente parte de la selección y además confía en que Alexis será un aporte. Incluso el portero confía en Sánchez si llega con poco o nada de fútbol en el cuerpo.

“No me preocupa lo de Alexis porque lo conozco, sé que es un profesional de arriba a abajo. Sé que se debe estar cuidando, sé que debe estar entrenando y que debe tener unas ganas tremendas de poder empezar a competir, porque su ADN es la competición y no se le va a olvidar jugar”, dijo Bravo a TNT Sports.

Agrega que “Alexis físicamente es una persona distinta al resto, tiene una dotación diferente que no necesita estar dos meses preparándose para ponerse a punto. Él se adapta muy rápido a cualquier condición, tampoco sufre con el tema del peso, tampoco con lesiones, porque se prepara, porque se cuida, porque entrena”.

Bravo sentencia que “yo creo que llegará con más ganas, con la ilusión de hacer las cosas bien. Físicamente a lo mejor llegará no al cien por ciento, pero sí se aproximará. A nivel de lesiones va a llegar sano, sin patadas de por medio. A mí por lo menos la situación de él no me preocupa, creo que no lo necesita, es ponerle una camiseta, que juegue y haga lo que tenga que hacer. Quiero que siempre esté ahí porque siempre entrega muchas cosas”.

¿Cuándo debuta la selección chilena en eliminatorias 2026?

La Roja visitará a Uruguay el viernes 8 de septiembre desde las 19:00 horas en el Estadio Centenario. Días después, el martes 12, recibirá a Colombia en el estadio Monumental, por la segunda fecha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Claudio Bravo con Real Betis?

Con 40 años cumplidos el pasado 13 de abril, Claudio Bravo renovó recientemente su contrato con el Real Betis por un año. Es decir, el arquero chileno tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2024, tras arribar en agosto de 2020 al cuadro sevillano.