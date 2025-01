Juan Francisco Rossel es una de las grandes figuras de la selección chilena sub 20 que disputa el Sudamericano de la categoría en Venezuela. El delantero de Universidad Católica, de 19 años, marcó los dos goles nacionales en el debut contra La Vinotinto (1-2) y repitió el doblete en la última victoria ante Perú (3-2).

Y no fue cualquier cosa la irrupción de Rossel frente a Perú: Chile perdía 1-2 y el mismo Rossel perdía un penal a los 84′. Se repuso y marcó para el empate (85′) y el triunfo (90’+2).

En conversación con LUN una voz más que autorizada e ídolo del fútbol chileno, Carlos Caszely, llenó con elogios a Rossel y destaca que es un jugador distinto al resto tanto en lo futbolístico como en lo mental.

Los elogios de Caszely a Rossel

“Rossel es un chico totalmente diferente al resto. Todo delantero, o todo goleador, tiene que tomar riesgos. Hay que atreverse. El que no se atreve no cruza el río”, dijo el otrora Rey del Metro Cuadrado.

Caszely concluye que “se perdió un penal, pero se recuperó y pudo hacer dos goles. A nivel mental también es diferente, es muy bueno y se nota inmediatamente. Lee bien las jugadas”.

De la mano de las declaraciones de Caszely, el padre del seleccionado juvenil, Pedro Rossel, cuenta que “Pancho se atreve y está retomando este atrevimiento. Lo que pasa es que algunos entrenadores ponen límites a los jugadores para que jueguen más en función del equipo”.

“Me acuerdo de una vez que el Pancho trató de hacerle un sombrerito al arquero. Era chico, no tenía más de 10 años, y el técnico lo sacó del entrenamiento. Yo vi que se fue hacia una orilla y se puso a llorar. Obviamente me preocupé y no estuve de acuerdo, pero me quedo con que Pancho siempre estaba queriendo hacer algo distinto”, sentenció.

El próximo partido de Rossel y La Roja sub 20

Nacido en Santiago y de madre ecuatoriana, Rossel tendrá una próxima oportunidad en La Roja dirigida por Nicolás Córdova el próximo viernes 31 de enero, contra Paraguay por la quinta y última fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20 2025.

Chile tiene libre en la cuarta fecha y marcha segundo en la tabla con seis puntos, superado sólo por Uruguay por diferencia de goles, sin olvidar que La Roja ya está clasificada al próximo Mundial Sub 20 como anfitrión.