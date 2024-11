La nominación de Arturo Vidal por parte de Ricardo Gareca a la selección chilena sigue generando diversas reacciones. El King volvió a la Roja después de mucho tiempo, esto a pesar de los ataques a la gestión del Tigre durante su proceso.

Uno que salió a cuestionar este llamado del entrenador argentino fue Carlos Humberto Caszely, quien en conversación con el periodista peruano Carlos Lara aseguró que “uno de los grandes problemas que tiene Gareca, lo cual no tuvo en Perú, es que ha ido de tumbo en tumbo y se ha equivocado demasiado”.

“Lo de Arturo Vidal es lo último que se puede esperar porque lo que se dijeron ambos es irreconciliable. Gareca está tan desesperado y lo convoca cuando nadie lo esperaba. Es un manotazo de ahogado”, agregó el histórico delantero chileno.

Para cerrar el, ídolo de Colo Colo dejó en claro “yo no conozco a Ricardo Gareca. Nunca me junté con él, así que no puedo hacer un comentario. Solo comento lo que veo en el campo y lo que vi es malo”.

Arturo Vidal apunta a ser titular

Considerando los trabajos del Tigre durante estas jornadas en Juan Pinto Durán, todo parece apuntar a que Arturo Vidal será titular para la visita que se viene ante Perú de este viernes.

De no mediar ningún inconveniente, la oncena de la Roja sería con Brayan Cortés en portería; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Diego Valdés en el mediocampo; Alexander Aravena y Eduardo Vargas en delantera.

¿Cuándo jugará la selección chilena?

La Roja enfrentará a Perú por la fecha 11 de las Eliminatorias el viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 (hora de Chile) en Lima. Posteriormente recibirá a Venezuela por la jornada 12 el martes 19 desde las 21:00 en el Estadio Nacional.