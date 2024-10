Cristián Caamaño comentó su dolor por el horrible momento de la selección chilena. La Roja quedó última con la derrota ante Brasil y ayer sumó una nueva derrota ante Colombia, por goleada de 4-0. El equipo dirigido por Ricardo Gareca agoniza.

Chile ya había demostrado incapacidad en Copa América, pero lo que vino desde entonces en eliminatorias ha sido un martirio: derrota como visita contra Argentina (3-0), caídas de local ante Bolivia (1-2) y Brasil (1-2) más el último 4-0 de Colombia.

En Deportes en Agricultura, el periodista y rostro de la 92.1 FM comparó a la selección chilena de Ricardo Gareca con un equipo débil de la Concacaf.

“Ayer fue un partido de Colombia por Copa América contra un equipo de la Concacaf tipo Curazao, República Dominica, Jamaica sin Leon Bailey o los jugadores de la Premier. Lamentablemente somo el Venezuela o Bolivia de años anteriores en eliminatorias”, dijo Caamaño.

Chile, el hazme reír de las eliminatorias

Pero eso no fue lo único: además considera que “decir que somos el hazme reír quizás es faltarle el respeto a los jugadores, pero la selección como selección, hoy desgraciadamente es el rival ideal para cualquier equipo que quiera levantar cabeza”.

Caamaño y Chile al nivel de Curazao.

“Y no se ve cómo con este técnico y jugadores, o con esta forma de jugar, poder salir del fondo de la tabla. Ya da lo mismo dónde estemos, décimo o noveno… da lo mismo. Ni siquiera poder soñar con ir al Mundial es demasiado doloroso”, complementa.

Caamaño sostiene que “hoy el jugador chileno pierde todos los duelos ofensivos y defensivos en todos los sectores de la cancha. Así es imposible ganar un partido. Chile no gana ninguna pelota. Si no dan el pase de seguridad, la pelota no avanza. No hay mecanización en los últimos 40 metros”.

“Si Darío Osorio no tiene posibilidad de arrancar, Chile no llega al área, no hay una sola faceta en ataque que puedas rescatar de la mano de Gareca con estos interpretes, me refiero a Diego Valdés, Osorio, Víctor Dávila y Eduardo Vargas”, sentencia tajante Caamaño.