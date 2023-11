Brayan Cortés sigue imbatible en la Roja masculina, que venció por 1-0 a Estados Unidos y se anotó en la gran final de Santiago 2023, mientras que su colega Tiane Endler remeció la selección femenina: la histórica golera del Olympique de Lyon anunció su retiro de los partidos internacionales.

El Indio habló de eso, pero primero lo hizo sobre el duelo ante los estadounidenses. “Llevamos un mes trabajando en encierros y concentraciones planificando este momento. Es un orgullo llegar a la última instancia. Tenemos toda la motivación y ganas de lograr el objetivo. Estamos ahí, no hemos ganado nada, pero vamos a paso firme“, reconoció el formado en Deportes Iquique.

“Tenemos grandes jugadores, hemos ido pasito a pasito, pero firmes. Nos queda el último empujón, 90 minutos para ganar la medalla de oro que nosotros queremos desde un inicio”, afirmó el meta de Colo Colo. Parece contar las horas para la gran final del certamen.

“Venimos trabajando muy bien, lo demostramos en cada partido. Tenemos la idea de juego clara y eso me pone contento, más que los resultados. Estamos muy felices con él (Berizzo). Llevamos un mes de harto sacrificio en el día a día. Nos llevamos muy bien y estamos muy motivados”, aseguró el Indio.

También fue consultado por la determinación de Tiane Endler, quien no disputará el duelo por la medalla de oro que Chile jugará ante México en el fútbol femenino. “Es su decisión, no me meto más allá”, manifestó Cortés. Aunque elogió la grandiosa trayectoria de la arquera de 32 años.

Brayan Cortés: “Tiane Endler es una gran arquera, lo demostró en toda su trayectoria”

Brayan Cortés de todas maneras conserva algunas grandes actuaciones que dejó Tiane Endler en su paso por la Roja femenina. “Es una pena. Es una gran arquera, lo demostró en toda su trayectoria en la selección y en todos los clubes donde jugó”, aseguró el meta de 28 años, cuatro menos que la ex Chelsea, Valencia y Paris Saint-Germain.

“Me quedo con los buenos recuerdos de ella en la selección. No sé qué va a pasar, creo que están todas preparadas como acá también”, agregó el Indio. En el cuerpo técnico que comanda Luis Mena tampoco tienen 100 por ciento definido quién atajará frente a las mexicanas.

Cortés de todos modos dejó un mensaje de aliento. “Que le vaya bien a la selección femenina y a nosotros también. Vamos con todo, Vamos Chile”, sentenció el Indio, que por ahora no ha recibido goles en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Cuándo se juegan las finales en el fútbol de Santiago 2023?

Viernes 3 de noviembre

Bronce femenino – 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Oro femenino | México vs Chile – 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Sábado 4 de noviembre

Bronce masculino – 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Oro masculino – 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

