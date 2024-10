Bomba de Coke Hevia: "Gabriel Arias no jugará más por Chile por algo gravísimo que la ANFP oculta"

Siguen las malas noticias en la selección chilena y esta vez de la mano del portero Gabriel Arias, quien no formó parte de la nómina en la pasada fecha clasificatoria con Ricardo Gareca.

Según el comunicador Jorge Coke Hevia, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el actual arquero de Racing de Argentina no volverá a vestir los colores de la Roja.

Así, con propiedad, Hevia tiró la bombita asegurando razones extrafutbolísticas y dándole su apoyo al arquero. Es más, aseguró que hasta conversó con Ricardo Gareca la situación y el mismo DT aprobó su automarginación.

Coke Hevia acusa: “La ANFP ha ocultado el tema Arias”

En medio del programa en Radio Pauta, Coke Hevia tiró la noticia, asegurando que “Gabriel Arias no va a jugar más en la selección chilena por un tema gravísimo”.

Gabriel Arias venía siendo titular en la Roja, hasta la última nomina / Foto: Imago.

Sobre las razones de la salida del portero que defendió a la Roja en Copa América, Hevia dijo que es “súper consensuado entre el cuerpo tecnico y el arquero. Insólito lo de la anfp en esta”.

“Es un tema gravísimo que la ANFP ha ocultado y que no se cómo cresta alguien puede dejar que pase. No puedo contarlo, a Gabriel Arias lo abrazo, grande, pero no viene más, está conversado con Gareca”, cerró.