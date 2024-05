Ricardo Gareca ha aprovechado sus primeros meses al mando de la selección chilena para hablar de todo. El Tigre ha tocado distintos temas relacionados a la Roja, pero también sobre su propia carrera como entrenador.

El técnico ahora sorprendió al revelar su inspiración en dos colegas argentinos. Marcelo Gallardo y Diego Simeone, quienes han sabido ser protagonistas con River Plate y Atlético de Madrid respectivamente, mantuvieron reuniones con el DT de nuestro país.

La situación llama la atención al ser una dupla técnica mucho más joven e insertada en otro estilo de fútbol. No obstante, el Tigre detalló que lo hizo para poder adaptarse de mejor manera a lo que es el deporte en la actualidad.

Ricardo Gareca y sus reuniones con dos técnicos argentinos para adaptarse al fútbol de hoy

Ricardo Gareca habló con el sitio The Coaches Voice y contó detalles de su carrera como técnico. El Tigre sorprendió al contar sobre sus encuentros con dos entrenadores argentinos antes de aceptar la oferta de la selección chilena.

Ricardo Gareca no lo pasó bien en Argentina y, antes de venir a Chile, se reunió con técnicos más jóvenes para conocer detalles del fútbol actual. Foto: Photosport.

“Después de mi salida de Vélez Sarsfield en junio de 2023, más los ocho años anteriores en la selección de Perú, tomé la decisión de hacer una gira por varios países para conversar con otros entrenadores. Técnicos más jóvenes que yo, como Diego Simeone y Marcelo Gallardo”, comenzó explicando.

Para Ricardo Gareca, era necesario dar este paso para adaptarse mejor al fútbol actual, ya que en su regreso a Argentina no le fue nada de bien. “Ambos son de una generación diferente a la mía, sí, pero me interesaba compartir tiempo con ellos. Quería ver cómo trabajan, qué es lo que piensan y qué visión tienen del fútbol actual. En esas charlas me encontré con ideas diversas. Y todas ellas me sirven a modo de información, no de cuestionamiento”.

En esa misma línea el Tigre enfatizó que esto le permitió darse cuenta de cómo se manejan los grupos hoy en día. “Observando a estos entrenadores más jóvenes y a otros más, descubres también que la metodología en la dirección de los equipos se ha vuelto más práctica. Es decir, más direccionada a los automatismos”.

De hecho, el estratega se tomó de ello para explicar cómo intenta mezclar su estilo con lo actual. “Hay entrenadores que automatizan movimientos y otros que dan más libertad. ¿Cuál es mi posición al respecto? Una intermedia. Me gusta el orden, pero valoro mucho la creatividad del jugador”.

“Antes era más impulsivo y soberbio en algunos aspectos. También más aferrado a lo que yo pensaba. Hoy sigo siendo firme en mi idea, pero no desde la soberbia. Creo que estoy más abierto a escuchar. Por eso, le doy una gran participación a mi cuerpo técnico. Los años me han demostrado que, en cuanto a tomar una decisión o sentirme más seguro, me ayuda más escuchar a mi cuerpo técnico. Ahora creo que tomo decisiones más firmes gracias a escucharlos”, sentenció.

Ricardo Gareca tendrá una gran misión en las próximas semanas con la selección chilena. El Tigre prepara la lista final para ir a disputar la Copa América, torneo que le permitirá instalar su sello en la Roja y así ir con todo por el sueño de volver a un Mundial.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca al mando de Chile?

Hasta ahora, Ricardo Gareca ha dirigido un total de 2 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos ha conseguido un triunfo y una derrota, con cinco goles a favor y tres en contra.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena tendrá su despedida a lo grande antes de viajar a la Copa América 2024. La Roja enfrentará a Paraguay en un amistoso en el Estadio Nacional el día 11 de junio desde las 20:00 horas.

