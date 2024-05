La selección chilena ya tiene una base de 24 jugadores para la Copa América 2024. Ricardo Gareca hizo el primer corte y ahora solo tiene dos cupos por rellenar para completar la nómina que jugará el torneo en Estados Unidos.

El tema es que uno de los grandes damnificados fue Arturo Vidal. El King figuró entre los primeros 55 nombres que convocó el Tigre, pero no ingresó al selecto grupo que buscará ganar el torneo en el mes de junio.

Decisión que impactó a Jorge Almirón, quien ha indicado que el ex Flamengo es pieza fundamental en Colo Colo y merece una oportunidad en la Roja.

Vidal no fue llamado para la Copa América 2024

“Escuché que no es la lista definitiva. Es un tema delicado. Gareca esta tomando decisiones, pero yo deseo que pueda ir a la Copa América. Es un chico muy querible. A mí me ha ayudado mucho”, expresó el DT albo en TNT Sports.

El factor Arturo Vidal

Para Almirón una pieza fundamental del engranaje de Colo Colo tiene como responsable al King. A tal punto que lo comparó con Edinson Cavani por lo que generan en el camarín.

“Es un referente mundial. El vestuario no es el mismo cuando él no esta. Genera energía en la gente y en los rivales. Ha transformado el equipo. Los jugadores lo siguen, cuando no tiene una molestia o dolores, entrena muy bien. Es paralelo a Cavani. Super profesional, más silencioso. Pero ambos son líderes que van hacia adelante”, agregó en Todos Somos Técnicos.